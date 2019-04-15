黃碧雲擬提私人議案吸引海外港醫回流　名牌醫學院畢業可免試註冊

醫委會早前否決四個放寬海外醫生在港實習限制的動議，惹來社會反彈。立法會議員計劃提出私人議案，修訂醫生註冊條例，吸引在海外執業的港人回流， 若港人就讀國際排名高於香港的醫學院，則可以申請在香港的公立醫院及兩間大學醫學院工作，在工作一段時間後，可免試註冊為本地專科醫生。 計劃提出私人條例草案的黃碧雲指，過去幾個月，社會一直關注公立醫院醫生不足問題，公營醫療服務質素下降，市民輪候急症室及專科時間太長，希望她的建議可紓緩人手問題。

就讀「名牌」醫學院 可申請到公院、大學醫學院工作

計劃提出私人條例草案的黃碧雲指，過去幾個月，社會一直關注公立醫院醫生不足問題，公營醫療服務質素下降，市民輪候急症室及專科時間太長，社會不同持份者和醫生專業團體，都曾就如何解決人手不足問題提出建議。

在考慮了社會各方的意見後，她提出草擬的大方向是：凡屬香港永久居民，就讀國際排名高於香港的醫學院（立法時以附表列出），則可以申請在香港的公立醫院及兩間大學醫學院工作。

黃碧雲續指，如已在這些醫學院畢業，及獲取專科醫生資格的香港永久居民，可以申請回港在公立醫院及兩間大學醫學院工作，完成兩個三年合約後（共6年），可以豁免執業資格考試，正式註冊為本地專科醫生。

醫委會討論是否豁免海外醫生實習，惟四個方案都被否決。（資料圖片）

工作6年可正式註冊 對恢復英聯邦制持開放態度

然而，如僅獲得外科及內科的醫學學位，但未完成實習要求的香港永久居民，可以回港在公立醫院實習及工作，以便考取執業資格考試，其考核要求與本港兩大醫學院的醫科畢業生考核要求相同。黃碧雲稱，這個模式類似新加坡模式，但只限香港永久居民申請，是希望先吸引在海外四十多間優質醫學院培訓的港人醫生回流。

根據QS世界大學排名，在全球醫學院排名中，香港大學排名26、中文大學排名45，而排名高於香港的，包括劍橋、耶魯、史丹福、哈佛、多倫多大學、悉尼大學等。

黃碧雲指，她正與不同醫生專業團體商討這個方案的可行性，亦希望各個醫生專業組織可以提出不同的吸引醫療人才方案，讓居於海外的香港醫生回流服務香港市民。對於有醫生團體提出恢復舊制，讓英聯邦醫生可以在香港執業，她認為只要該等方案是有利於解決公立醫院人手不足的問題，及令到居於海外的香港人回流到公立醫院工作，都是可以討論的方案。