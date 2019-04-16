解僱無薪病假員工竟不違法　工會批勞工法例存漏洞　僱主有恃無恐

38歲患子宮頸癌菲傭Baby Jane Allas，早前在病假期間遭無理解僱，終於周一（15日）到勞資審裁處向前僱主成功追討3萬元的賠償。 陪同申索人到庭應訊的職工盟統籌幹事陳昭偉今日（16日）於港台節目上稱，根據現行法例，若僱主於僱員放無薪假期間解僱他，不屬於違法，故審裁官於庭上僅關注事主是否於有薪假期期間遭到解僱。他認為，現行的勞資條例存有漏洞，令僱主解僱時有恃無恐。

菲傭Allas患癌後被炒，日前向前僱主成功追回3萬元。（資料圖片）

職工盟統籌幹事陳昭偉指出，現時Baby Jane Allas與前僱主達成和解，獲賠償3萬元。他指出申索人當初索償金額為8.4萬元，惟部分涉及殘疾歧視項目，由於申索人將繼續向平機會投訴，故將該部分剔出是次金額；而是次達成和解的部分僅涉及僱傭關係。

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他指出，審裁官於庭上多次問及申索人，於有薪假期還是無薪病假期間遭解僱；他解釋因應現行的勞資條例，僱主可於無薪病假期間解僱僱員，不過在有薪病假時解僱則涉及刑事罪行。

不過由於是次申索人被解僱前已用盡有薪病假，正於無薪假期當中，故是次僱主不屬於不合法解僱。他認為，現行勞資法例存有漏洞，部分年資較淺的員工享有較少有薪假期，一但患上嚴重疾病時容易用盡有薪病假，令僱主解僱時有恃無恐。

Baby Jane Allas（圖右）獲得在港妹妹（圖左）的僱主收留照顧，兼協助她向前僱主追討賠償及欠薪。（資料圖片／羅君豪攝）

他指，現時Baby Jane Allas已向平機會投訴，案件有待處理，並將繼續於本港接受治療。不過，她的簽證將於5月中屆滿，屆時因應平機會的投訴未完成，加上仍需要接受治療，故將向入境處要求延長簽證。38歲患子宮頸癌菲傭Baby Jane Allas，早前在病假期間遭無理解僱；其後獲得同於本港任職外傭的親妹妹接應，她的僱主更於網上發起眾籌，成功籌得逾70萬元作醫療費用。