【引入海外醫生】醫委會19名委員聯署促盡快開會　為爭議降溫

醫務委員會早前否決放寬海外專科醫生實習的方案，引起軒然大波，有立法會議員更揚言提出私人條例草案，收回醫委會負責醫生註冊的權力，並容許海外醫生免試來港執業。為免令爭議鬧大，19名醫委會委員聯署，要求醫委會主席劉允怡在5月8日或之前開會，盡快重啟便利非本地培訓醫生來港工作實習的討論，提出切實可行，以病人安全為本的新方案，冀盡快達成共識及投票，以回應社會及公眾的期望。

該聯署提到，就4月3日香港醫務委員會會議上，未能通過便利非本地培訓醫生來港工作的實習安排，及對會議期間討論和投票的安排感到失望。故此希望盡快再召開會議，為豁免海外醫生實習的方案表決。聯署當中有兩名病人組織代表、醫學界議員陳沛然、醫學會及醫學專科學院代表等。

19名醫委會委員聯署要求醫委會主席盡快開會商討豁免海外專科醫生實習。（資料圖片）

病人組織代表之一、醫委會委員林志釉亦有份聯署。他希望「早啲開會，早啲解決件事」，以投票選出適合的方案出來，回應社會訴求。他指出，現時有不少政治炒作，認為可免試引入海外醫生，但他強調現時不是適當時機討論該問題，大眾亦不明白當中機制，目前宜先討論及選出豁免海外醫生實習的方案。

醫生委員張展鵬亦表示，期望盡快解決相關爭議，「不要讓太情緒化的事」繼續下去，4月3日未能有方案出爐是由於「上次投票不明不白」。

根據相關法例，醫委會若要在六個月內重提同一議題，必須要有三分之二委員出席及同意，亦即有22人同意才可再就方案投票。