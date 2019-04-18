【有片】建丁屋後先賣樓再輪公屋　原居民尊享雙重房屋福利？

移民馬來西亞的原居民後代，疑與發展商合作套丁並於屯門建成套丁屋苑，由於「馬丁」無香港身份證，售出丁屋就不能如「港丁」般享有其他房屋福利。 丁權原為解決新界原居民的住屋需求， 不過就成為部份人的生財工具，《香港01》更發現有男丁與發展商合作賣樓後，成功輪候上公屋。 究竟男丁在行使「傳統權益」之後，再享用公營房屋，是否涉及雙重房屋福利？《新聞加零一》喬裝新界原居民，到房委會中心查詢， 結果職員竟然……

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原居民把男丁有丁權視為「傳統權益」，但有男丁享用權益及「套丁」後，輪候並成功上公屋，或涉享受雙重房屋福利。（資料圖片／曾梓洋攝）

就着男丁運用丁權，興建丁屋後並售樓套現後，可否再申請輪候公屋，《新聞加零一》到房委會樂富總部的客務中心查詢。香港公營房屋供求失衡，到房委會查詢的申請人絡驛不絕，記者簡單的一條問題換來5小時的等候。

男丁欲排公屋 職員：賣了即享受過福利

記者以為新界男丁家人查詢為由，了解男丁在享用丁權建屋及賣屋後，會否影響輪候公屋的資格。詢問處男職員聽到後眉頭稍皺，斷言「賣了即享受過（房屋）福利。」職員隨後入房向其他同事確定答案，問過究竟後口風一轉。

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