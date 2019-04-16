【丁權無國界】大馬男獲批建丁屋　地政署長：只要是原居民就OK

《香港01》揭發，17名並非在港出生、無居港權的新界原居民馬來西亞後裔，早年獲地政總署批准，在屯門掃管笏村興建丁屋。部分丁屋落成後，隨即補地價出售，並非自住。 三名男丁受訪時，承認當年以約10萬港元售出丁權，而新界鄉議局主席、行會成員劉業強的家族公司，曾參與賣地及為男丁融資建屋，涉嫌「套丁」。 地政總署署長陳松青回應，只要求申請人證明其原居民身份，不評論其國籍。他強調，「套丁」屬刑事行為，有內部程序處理，亦會將懷疑個案轉介執法部門調查。

《香港01》周一（15日）揭發，無居港權的馬來西亞原居民後裔，早年獲地政總署批准在屯門興建丁屋。地政總署署長陳松青回應指按現行政策，申請人只需證明其原居民身份，他不評論申請人的國籍。（資料圖片／吳鍾坤攝）

非港人享丁權 陳松青：須證明原居民身份不評論國籍

陳松青周二（16日）出席元朗區議會會議後，被傳媒問及地政總署為何批准非港人興建丁屋，申請興建丁屋人士是否必須有居港權等問題。

陳回應根據現時政策，署方會要求申請人提交文件證明其原居民身份，只要他同時符合其他條件，申請就會獲批准，「（申請人）在香港中國國籍法下，身份為何我不評論，根據政策只要是新界原居民，他本身現時居於什麼地方並非考慮因素」。他補充，署方會要求申請人回港面試，並遞交文件，惟目的只限於證明其原居民身份。

根據丁屋政策，申請條件只有兩個，即申請人年滿18歲，以及父系源自1898年時為香港新界認可鄉村居民的男性原居村民。

陳松青又指，「套丁」是以欺騙手法騙取地政總署批出丁牌，屬刑事行為，強調地政總署內部有程序作初步檢視，並將有合理懷疑的欺詐套丁個案，轉介執法部門跟進。他表示，政府上周已於立法會財委會闡述，曾將逾百宗個案轉交執法部門調查。

《香港01》記者早前飛抵馬來西亞，尋到涉事的男丁，其中居於吉隆波中產排屋的李x洪，對套丁操作十分了解，聲稱自己家族已賣出30個丁權。（岑卓熹攝）

丁權覆核裁決釋逾900公頃官地？ 陳松青：言之尚早

高院上周一（8日）歷史性裁定，以私人協約及換地方式（即用官地），批准興建丁屋的措施違憲，而免費建屋牌照（即用私人土地）方式建丁屋的權利，則受《基本法》保障。

對於政府目前預留900多公頃鄉村式發展用地，是否可以因應高院裁決釋放，陳松青稱長遠如何處置要視乎法庭裁決，以及是否有上訴及政策檢討，現時談論言之尚早。他重申，這些官地包括所有斜坡及屋與屋之間的通道，「不是有太多太大幅的土地」。

劉皇發、劉業強父子捲掃管笏村套丁發展屋苑簡介圖。（香港01）

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重溫丁權歷史發展。（香港01）

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劉皇發、劉業強父子捲掃管笏村套丁發展文件

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