【有片】原居民明輸實贏丁權永續？ 直擊丁屋屋苑有幾豪

丁屋政策推行已有40多年，原居民與發展商「合作」、「套丁」謀利已是公開的秘密。記者到多個套丁屋苑，只見包裝成豪宅獨立屋的丁屋越建越豪，新落成後即補地價及公開發售；運用丁權的男丁，為錢建屋而非為自用，此舉有沒有違背政策原意？ 《新聞加零一》帶你了解何為「套丁」及丁屋新樓「有幾豪」，立即睇片！

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近年不少大地產商開售元朗新盤，但呎價動輒2萬元；同區有不少「獨立屋」，一幢三層面積近2000平方呎，還有天台和千呎入契花園，叫價1000至2000餘萬，銀碼雖大，呎價卻是非常吸引。記者以客戶身分參觀米埔一新屋苑，地產代理直言屋苑是全港丁屋盤中數一數二的「豪」，除了有中空大廳外，屋內自設升降機，聲稱全港僅有。



雖為「屋苑」，但26幢丁屋業權都不同，21人姓文，其餘賣家姓馮、陳及黃，全部丁屋由安盛建築裝修公司承建，並授權達威顧問有限公司銷售。雖然2016年「大輋村套丁案」中，原居民與發展商因詐騙被定罪，但有地產代理向我們透露十八鄉丁權仍有市場，「買丁」成本約150萬元，但西貢「丁」更貴，200萬元「都未必有」。

圖解丁屋政策發展史↓↓

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元崗丁屋屋苑，全幢都有入契花園及車位。（岑卓熹攝）

根據小型屋宇政策，一般來說，年滿18歲，父系源自一八九八年時為香港新界認可鄉村居民的男性原居村民，得以一生人一次向當局申請，在其所屬鄉村內的合適土地上建造一所小型屋宇自住 發展局局長 陳茂波 （2016）