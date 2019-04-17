【引入海外醫生】黃碧雲：即使醫委會通過新方案　亦不撤回草案

醫委會早前否決四個放寬海外醫生在港實習限制的動議，預料在下次會議討論方案內容及投票表決。 民主黨立法會議員黃碧雲計劃提出私人條例草案，吸引在海外執業的港人回流。她今早（17日）於商台節目《在晴朗的一天出發》解釋更多細節，表示過去海外港人醫生都只可以透過有限度註冊回流，希望草案可以幫助海外港人醫生回流。她又稱，草案並非「收回醫委會權力」，但直言即使醫委會日後在會議通過新方案，她亦不會收回草案。

黃碧雲希望草案可以優先讓海外港人醫生回流。（資料圖片）

黃碧雲表示，草案中提出香港可效法新加坡做法，將就讀國際排名高於香港的醫學院、具專科醫生資格的畢業生作為目標群體，以確保本港的醫療質素：「牛津、劍橋返嚟都會將質素下降？唔可能嘛，可能仲會高咗添。」她又指，希望可以優先讓海外港人醫生回流，因為海外註冊的港人醫生過去只能夠透過有限度註冊回流，希望可以藉此讓他們更快在港執業。

有說法認為立法會議員的做法形同打算收回醫委會權力，黃否認有關說法：「從來無講過收回醫委會權力…...從來無講過隊冧醫委會喎。」她強調，立法會從來可以草擬或修改法例，草案無關醫委會的自主問題。她又批評醫委會的方案只是「打開少少罅」；明言即使醫委會日後在會議通過方案，亦不會收回草案。

醫學會前會長蔡堅其後在同一節目中回應指，如果要如她所說拆除鬆綁，「開閘只會愈開愈闊」。又質疑黃碧雲的做法只是為了選舉，認為沒有大效用。蔡堅又指，如果在香港已回歸中國的情況下仍用英聯邦醫生，政治不正確之餘「好難自圓其說令中央滿意。」他表示，日後會再與食物及衞生局局長陳肇始討論，是否能放寬退休醫生回歸工作。