河畔公園成東涌後花園　市民撐優先保育生態　環團仍有三大憂慮

在東涌新市鎮擴展工程中，政府將建設東涌西河畔公園，把逾600米已被渠道化的東涌河段回復天然面貌，將其中415米納入河畔公園範圍，也是首次將天然河流融入新市鎮發展，以保育河流及推動親水文化，預計整個擴展計劃於2030年完成。 環保團體綠色力量調查發現，逾半受訪者支持保育優先於消閒，但擔心家居污水排入東涌河、下游段河水稀少及水質標準非生物為本，不利東涌河的生物多樣性，期望政府日後完善河畔公園保育工作，勿讓它淪為一個不倫不類的市鎮公園。

政府將建設東涌西河畔公園，把逾600米已被渠道化的東涌河段回復天然面貌。（張浩維攝）

東涌河是本港碩果僅存的大型天然河流，也是全港淡水魚類第二豐富的河流，當中發現稀有的北江光唇魚。政府計劃把一段約415米長的活化河段和上游約360米長的天然河段，以及其兩岸約3.3公頃面積土地，建設成河畔公園供市民休憩，並設置教育中心，推廣可持續城市排水系統的概念。 綠色力量認為，以自然方法整治河流是好開始，但有以下三大憂慮：

1. 雨水渠變污水渠

綠色力量去年底曾在東涌河進行水質監測，發現在石門甲（則河畔公園範圍邊界）有污水沿雨水渠直接排入東涌河，傳出陣陣異味，部分河水呈灰白色，形成污水真菌，經化驗後發現污水樣本的阿摩尼亞濃度較正常潔淨溪水高出過百倍。

綠色力量高級保育經理呂德恒表示，生活污水排入東涌河後即被大量河水稀釋，環保署在河口檢驗水質時，難以發現污染物濃度偏高，加上附近有民居、公廁，不排除有大量排放污水的源頭，增加執法難度。政府有意在河畔公園推動親水文化及近水活動，綠色力量總監鄭睦奇不禁質疑：「你要親水，水質都要乾淨先得！」

呂德恒表示，民居污水透過雨水渠流入東涌河，傳出陣陣異味。（張浩維攝）

綠色力量去年底在東涌河進行水質監測，發現石門甲有雨水渠直接排放污水到河中；其污水的氨濃度（綠色試管）較正常潔淨溪水（黃色試管）高出逾百倍。（綠色力量提供） 環保署回覆表示，去年9月接獲沿東涌河村有污水排放的投訴，並巡查四次，又於4月2日派員到涉事河段巡查，均未發現有污水排放至東涌河。該署在東涌河下游河段設有兩個水質監測站，發言人指去年1月至今年2月期間，兩個監測站所錄得的污染水平甚低，相關參數均符合水質指標，而河溪水質指數亦評級為「極佳」。 土木工程拓展署補充指，會為東涌谷現時沒有鋪設污水管的村落提供適當污水收集系統，以改善區內環境及減少污水不當的排放。

2.下游流水稀少

政府計劃復修一段位於石榴埔東北方已被渠道化的東涌河下游段，回復至天然面貌，但記者視察當日發現，下游河水明顯較中游稀少，部分更乾涸得可看見河床。呂德恒估計部分河水或潛入地底，即使日後在河道重新鋪上天然石，「有機會開始時砂石未牢固，水都有機會潛底」。

政府多年前在東涌河上游攔截河水，將水引入石壁水塘，下游河水主要來自支流。香港大學在2011年曾發表研究指出，下游河水自然流量維持在約七成最理想，最基本也要維持約一至三成的流量。鄭睦奇說，若下游長期水源不足，影響河流生態，但目前難以估計水務署若從石壁水塘分流部分河水至下游，河道生態是否能恢復，以及會否影響食水供應，日後仍需持續進行生態監察。

目前東涌河上游河水被攔截及引入石壁水塘，下游河水明顯較少，環團建議政府研究減少攔截河水的可行性。（張浩維攝）

水務署回覆指，石壁水塘及相關引水設施是本地雨水收集及貯存系統之一，收集的雨水經處理後會作食水供應。為支持綠色力量的東涌河保育研究，署方會將引水設施收集的部分雨水分流至東涌河下游。

環團認為，河畔公園應採納生態為本的水質標準，以反映東涌河生態狀況。（張浩維攝）

3.水質標準非生物為本

河畔公園規劃著重保育東涌河生物多樣性，但本港仍未有以生態為本的水質指標。呂德恒表示，部分物質流入水中或對生物有害，例如殘餘藥物溶入水中，再排出河溪，日常的水質測試未必發現。水務署曾以斑馬魚及發光菌作水質監控指標，他認為可引入河畔公園。

鄭睦奇也分享指，外國早已使用全廢水毒性測試（Whole Effluent Toxicity, WET），利用水藻、魚類等快速測試水質對水中生物是否適合、有否毒性等，認為本港長遠應設立針對生態的水質標準。

綠色力量調查發現，八成受訪者不知悉東涌將興建河畔公園，逾一半受訪者認為河畔公園應優先具備保育及推廣東涌生態的功能。（張浩維攝）

八成受訪者不知東涌河畔公園

此外，綠色力量在一月底至二月底以問卷形式進行東涌河畔公園意見調查，成功訪問627名市民，了解他們（尤其是東涌居民）對河畔公園的意見及期望。調查發現，八成受訪者不知悉東涌將興建河畔公園，即使是東涌居民（240人），有八成半表示不知道。

被問及河畔公園應優先具備功能，超過一半受訪者認為「保育及推廣東涌河生態」，其次是「保留天然河流景觀」。呂德恒估計，河畔公園日後將成為東涌居民後花園，故不希望成為旅遊景點，寧願著重保育。

鄭睦奇認為，以自然方法整治河流是好開始，希望日後發展對生態損害減至最低，河畔公園不要淪為市鎮公園。（張浩維攝） 環團希望河畔公園勿成市鎮公園 鄭睦奇表示，有別於以往整治河道聲稱加入綠色或環保元素，今次保留天然河流生態是好開始，但希望河畔公園不要淪為市鎮公園，成為「一個不倫不類、非保育及保護景觀的物體」，也希望政府不要在東涌河河道、河床及河旁做任何土木工程，對生態損害減至最低。

河畔公園將由渠務署管理

土木工程拓展署表示，落成後的河畔公園將會由渠務署管理，並指顧問公司現正為河畔公園進行詳細設計，亦與相關政府部門及環保團體商討公園的設計和日後的管理、運作、水質監測及河流水量監控等事宜，適時向立法會申請撥款。

▼東涌河的變遷▼