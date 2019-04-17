醫委會前主席麥列菲菲：部分醫生極保護主義　海外醫生門檻應更鬆

有關引入海外醫生的風波不絕，有醫生批評立法會議員提出修改醫生註冊條例，是違反基本法的「專業自治」，而坊間就有人直斥醫生「醫醫相衛」，兩種意見壁壘分明。 醫務委員會前主席麥列菲菲今（17日）不諱言，業界有部分醫生是「極度保護主義」，並稱政府有權力修改醫生註冊方法。她又透露，早前醫委會表決豁免海外醫生實習期的四個方案，她投了門檻最寬鬆的方案，更稱認為可以更寬鬆，「（在公營機構工作）一年都夠。」

醫務委員會前主席麥列菲菲今（17日）指，海外專科醫生只佔很少數量，直言即使放寬門檻，亦屬「遠水不能救近火」。（鄭翠碧攝）

醫委會前主席兼現任委員麥列菲菲今出席醫委會聆訊後，談到近期有關引入海外醫生的爭論，她坦言，部分醫生有保護主義，偏重業界利益：「回歸至今，有些醫生是極度保護主義，這是無可否認，由97年開始說要減少收醫科生，也是這些醫生。」

批部分醫生保護主義 同意增醫委會業外委員比例

她並直指，醫委會每年花費約1000萬公帑，委員應幫助市民改善目前醫院逼爆、醫生不足的窘境：「醫委會委員如果幫唔到市民，做咩要畀咁多錢佢？如果佢淨係保護主義，點解要用納稅人的錢？」她認為基本法雖有保障專業自主，但專業自主不等於牢控醫生註冊，因為註冊的權力其實在於政府，政府有權修改法例。

被問到民主黨黃碧雲曾稱，欲修改條例改革醫委會的組成，提升業外委員的比例，麥列菲菲表示認同。

+ 8 + 7 + 6

投票支持「最寬鬆」方案 認為可更寬鬆

引入海外醫生的風波源於本月3日，醫委會討論豁免海外專科醫生實習安排時，竟全盤否決了4個方案，麥列菲菲透露她當時投選了方案一，即海外專科醫生在醫管局、大學醫學院、衞生署工作滿3年，已可豁免半年的實習，即是4個方案中最門檻最寬鬆的一個。

她解釋，不要求來港工作的海外醫生只綑綁於醫管局工作，曾任港大醫學院院長的她表示，因大學同樣欠缺醫生：「一視同仁嘛！大學都缺教授，但一路加醫科生，邊個教？」她並直言，方案可以更寬鬆，「我覺得（在公營機構工作）一年都夠。」

醫委會會在5月8日的會議再討論轄免實習，對於有委員正聯署要求醫委會提早開會，麥列菲菲認為，在下月8日開會便可。