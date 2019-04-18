消息：過渡性房屋優化方案最快今天公布　授權地政總署可1元批地

為紓緩部分基層市民的住屋困難，政府早前在最新一份財政預算案預20億元支持非政府機構興建過渡性房屋外，運輸及房屋局亦已完成優化過渡性房屋政策措施。據了解，當局最快今日公布優化措施，授權地政總署可批准更改地契，免收地價、按金及管理費，同時授權地政總署署長可直接以象徵式1元地租批出短期租約官地建過渡性房屋，毋須再由行政會議審批申請。

消息指，此舉除減省承建的非政府機構支出外，料亦可縮短審批項目程序時間，加快過渡性房屋供應。

行政長官林鄭月娥曾表示，為應對刻不容緩的房屋問題，增加過渡性住屋供應是本屆政府其中一項重點，而由運輸及房屋局轄下的過渡性房屋專責小組，已完成檢討工作，最快今日會公布優化政策措施。

消息指，吸引更多非政府機構拓展過渡性房屋單位，當局建議在政府土地興建的過渡性房屋項目，可獲得豁免支付地價、按金及行政費等費用，其中行政費估計可省卻數萬元，而按金款額則視乎項目的規模。

此外，由於現時興建過渡性房屋項目需要交由行政會議審批，整個程序動輒耗時數個月。為加快處理程序的時間，消息指當局會授權地政總署可批准更改地契，而地政總署署長亦可用1元租金，批出短期租約土地建過渡性房屋，消息指這可大大縮短審批項目時間，以及為拓建機構「拆牆鬆綁」。

林鄭月娥去年10月在施政報告中，曾提到「在新供應到位前，運房局轄下的專責小組會積極協助和促成各項由民間主導和推行的短期措施，以增加過渡性住屋供應」，現時優化措施正是落實有關工作。