精神健康諮委會伙中大　邀八千中小學生暑假進行精神「人口普查」

近年接連發生學童自殺事件，令社會更加關注本港青少年的精神和情緒健康。中大醫學院精神科學系陳秀雯醫生今日(18日)出席電台節目《在晴朗的一天出發》時表示，未來將邀請全港8000位在學兒童及青少年，隨機抽樣參與一項精神健康研究，猶如精神版的「人口普查」。 陳秀雯強調研究會保障個人及家庭私穩，研究中的訪談結果和建議將直接告知家長，並不會提交予學校，希望家長積極參與，務求令結果更準確。

由前律政司司長黃仁龍擔任主席的精神健康諮詢委員會，將於今年暑假起至未來30個月，聯同香港中文大學進行一項名為「畀心機」的流行病學研究。（資料圖片）

隨機抽選逾百間學校學生參與

擔任主席的精神健康諮詢委員會，將於今年暑假起至未來30個月，聯同香港中文大學進行一項名為「畀心機」的流行病學研究。研究團隊其中一位負責人陳秀雯指，研究對象為8000名6至17歳兒童及青少年，研究將以科學方法，先從全港隨機抽選110至120所參與計劃的學校，再從學校中隨機抽選學生及其家庭；她透露計劃將避開所有考試季節，務求家長和學生能在無壓力下進行訪談，呼籲市民積極參與。

陳秀雯強調研究會保障個人及家庭私穩，研究中的訪談結果和建議將直接告知家長，並不會提交予學校，希望家長積極參與，務求令結果更準確。（受訪者提供）

有家長擔心參與計劃後，其子女將被標籤為精神有問題。陳秀雯解釋指，研究有如精神版的「人口普查」，是根據美國一套診斷標準為基礎的詳細訪談，從中了解參加者的精神健康、生活狀況、校園中的朋輩壓力、睡眠質素等；目的是收集本港流行病學數據，抽選機率人人均等。

小學生研究組別主要依靠家長為資料來源，訪談間小學生將獲安排度高磅重等體檢安排；而中學生組別則以青少年和家長分別進行訪談為研究方法。（《WORK HEART Hong Kong》Facebook專頁截圖）

訪談結果不交學校

小學生研究組別主要依靠家長為資料來源，訪談間小學生將獲安排度高磅重等體檢安排；而中學生組別則以青少年和家長分別進行訪談為研究方法。陳秀雯透露，訪談地點及結果亦將絕對保密，有需要會將學生資料精簡地告知家長，強調訪談結果將不會提交予學校。當發現有需要小朋友，進行訪談的專員會直接通知照顧者或家長，並作適當轉介。

陳秀雯希望是次研究可以得出全面、有代表性的數據，指拒絕率若超過20%將影響研究結果的準確性，是次研究主要了解學童精神健康的需要、背後的因素，令各方及早提供支援。