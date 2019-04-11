中大邀8千名中小學生進行研究　助及早改善兒童青少年精神健康

近年接連發生學童自殺事件，令社會更加關注兒童及青少年的精神和情緒健康。可惜現時香港在這方面沒有確實和全面的數據，建立一個完善的系統支援學童。 有見及此，香港中文大學將邀請全港8000位在學兒童及青少年，參與一項精神健康研究，了解其成長和精神健康情況。當中包括詳細訪談、腦造影檢查、唾液基因檢查，以及配合應用程式和儀器進行睡眠質素測試。 （影片及圖片由WORK HEART Hong Kong提供）

自2013年起，政府開始就兒童及青少年的精神健康狀況成立檢討委員會，並發表了《精神健康報告》。研究團隊其中一位負責人中大醫學院精神科學系陳秀雯醫生指，當局認為「兒童及青少年的精神健康需要不只限於醫療上，學校、社福機構、家庭的配合都好重要，但暫時未看到一個好統一、有系統的體制去分析兒童發展的需要」。

授權轉載自《WORK HEART Hong Kong》Facebook專頁 教育支援著重學習表現 社區只關注重症 陳醫生指，現時兒童在學前教育階段都會得到檢查身體、語言、智力發展的支援，但去到小學階段就開始缺乏持續的關注。當他們出現情緒行為問題，或者發展障礙影響到學習，才會被轉介到兒童精神科候診，但專科服務需等候至少兩年，延誤了治療的時間。 另外，學校方面雖然有特殊教育的支援，但主要集中於兒童的學習表現，在精神健康方面較少著墨。而社區家庭的支援都較集中於「重症」個案，要去到高危、出現嚴重暴力的情況，才會有社署專責部門去處理，較少及早預防及處理情況輕微的個案。

授權轉載自《WORK HEART Hong Kong》Facebook專頁 收集足夠數據 建立完善支援平台 陳醫生表示，香港一直都沒有跟兒童及青少年精神健康相關的數據和基本資料。她引述精神健康諮詢委員會主席黃仁龍的主張指，除了需要知道病症的種類、患病數字，也需要知道背後的因素。這樣委員會才可以有足夠數據向政府提出建議，發展一個跨界別的平台，有效率地從醫療、心理、教育、社區各方面支援有需要的家庭。 因此，精神健康諮詢委員會於今年投放資源，讓中大心理學系與精神科學系開展名為《WORK HEART Hong Kong》的研究，為期36個月，早前更特別製作一條宣傳影片，片中訪問多位兒童，道出他們的心聲，喚起家長對兒童精神健康的關注。這項研究是一個科學化流行病學調查，經全港中小學介紹後，將會隨機抽出8000個6至17歲在學青少年，邀請他們和家長參與研究。陳醫生強調會在學生和家長同意的情況下才會接觸個別的家庭，作一個詳細的研究調查。

授權轉載自《WORK HEART Hong Kong》Facebook專頁 深入研究基因、睡眠質素、生活習慣 陳醫生指是次研究方式有別於坊間的問卷調查，是一個有診斷標準的詳細的訪談，從中了解參加者的精神健康、生活狀況、校園中的朋輩壓力、睡眠質素等。小學生組別主要依靠家長為資料來源；中學生組別就青少年和家長都分別有面談時間。 另外，團隊會從8000個學童中抽出1000個作深一層的研究，包括腦造影調查、唾液基因檢查、配合應用程式及儀器睡眠質素測試。陳醫生解釋，因為青少年的精神問題跟環境因素息息相關，處理精神健康不僅是處理病徵，還要處理來自家庭、學校、生活習慣等環境壓力因素。

授權轉載自《WORK HEART Hong Kong》Facebook專頁 及早關注精神健康 有助學童將來成長發展 大部分流行病學調查指出，18歲以後出現的精神問題、情緒問題其實有六七成的源頭都是來自兒童及青少年階段。根據陳醫生的臨床經驗，兒童及青少年相對於大人來說，學習和改善速度較快，得到適時的幫助，可以讓他們的精神和情緒問題在往後的日子裏不留痕跡，甚至建立到更好的人生觀。



所以陳醫生強調，如果大家不是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，而是看事情的根源，不等到病入膏肓才處理，及早關注，便可以在兒童及青少年的黃金期幫助他們成長。她希望是次研究可以得出全面、有代表性的數據，了解學童精神健康的需要、背後的因素，令各方及早提供支援。