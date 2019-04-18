【黃心穎許志安】私隱專員公署接獲6宗查詢　若當事人投訴會執法

藝人許志安及黃心穎日前被爆出於的士車廂內的親密片段，惹起公眾廣泛討論，當中車廂內的私隱問題亦屬關注點。 私隱專員公署表示，截至今日（18日）下午5時，接獲6宗與事件相關的查詢。發言人強調，若有人認為其個人資料私隱受侵犯而蒙受損失，包括情感傷害，可根據《私隱條例》向相關的資料使用者申索，以彌補損失。公署若就事件接獲資料當事人的投訴，定當按既定政策處理，以協助查找相關事實以確保作出公平的執法。

私人專員公署表示，截至今日下午五時，接獲6宗與事件相關的查詢。（資料圖片）

私隱專員公署表示，的士屬半私人空間，有別於其他公共交通工具，故的士車廂內所攝錄的影像必須遵守《個人資料（私隱）條例》規定及其六項資料保障原則，當中包括以合法和公平的方式收集個人資料，須以切實可行方式告知乘客，已啟動閉路電視的攝錄功能，如在車廂當眼位置張貼顯眼的告示提醒。

公署指，除非已得到乘客自願和明確同意，否則收集所得的資料只限用於收集時述明或相關目的（如作保安之用）。如有關資料用於其他用途，如在互聯網披露等，本質上已屬侵犯乘客個人資料私隱，有可能違反《私隱條例》下的資料收集及使用原則，私隱專員可發執行通知，指令資料使用者採取補救措施，以糾正及防止違規情況。公署又指，如不遵守執行通知即屬犯罪，一經定罪最高可被判罰5萬元和監禁2年。假如罪行持續，可處每日罰款1,000元。

許志安4月17日召開記者會，回應在的士被拍到與黃心穎親熱的風波。他說「我係一個壞咗嘅人」。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

受感情傷害可申索

私隱專員公署強調，若有人認為其個人資料私隱受侵犯而蒙受損失，包括情感傷害，可根據《私隱條例》向相關的資料使用者申索，以彌補損失。若就事件接獲資料當事人的投訴，定當按既定政策處理，以協助查找相關事實以確保作出公平的執法。

公署指，截至今日下午5時，接獲6宗與事件相關的查詢。

+ 8 + 7 + 6

「安心事件」兩日前被揭發，許志安16日傍晚在記者會中，被記者追問，會否就被侵犯私隱而報警，但他全程無回應記者的任何問題。黃心穎在社交網站道歉，無提及追究侵犯私隱事宜，馬國明17日見記者，亦無提及相關事宜。

許志安的妻子鄭秀文今日（18日）首度開腔，表示婚姻中除了彼此給予的幸福溫暖，當中也包含了彼此的錯誤和彼此的原諒。她續稱，深信經歷和教訓一定會幫助重回正軌，只願一切快平息，回歸平靜。鄭秀文亦無提及私隱事宜。

以下為鄭秀文在社交平台發表的長文回應：