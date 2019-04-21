局部膝關節置換術保留病人完整骨骼加快康復　最快術後一天可出院

隨著人口老化，膝關節退化的問題愈見普遍，截至去年12月31日，新界東醫院聯網的「全關節置換術」輪候時間長達逾5年。聯網中的那打素醫院近年積極推行單次手術同時置換雙膝關節，以及「局部膝關節置換術」，自去年初引入新設計的人工關節後，適用病人大增幾倍。 曾在海關任職的梁耀榮今年初完成手術，三日後已可出院，兩個月後更可踩單車和游泳，康復神速，令他喜出望外。該院外科醫生指，局部換關節可保留病人完整骨骼，有助康復，病人術後最快一天已可出院。

梁耀榮在接受手術後兩個月已可踩單車和游泳，現時走路不再感疼痛，更可單腳站立。（鄭翠碧攝）

腳痛十多年 終置換局部膝關節

今年68歲的梁耀榮在退休前任職海關，腳痛問題已纏繞他十多年，平常走路十多分鐘已需休息，行路過多更會腫痛、發炎，其後雙腳更惡化至變形，服食止痛藥、塗抹藥油、做針灸都無甚效用。他到威爾斯親王醫院求診，獲悉雙腳退化，但置換關節需輪候5、6年，醫生遂轉介他至雅麗氏何妙齡那打素醫院，一年多後進行「局部膝關節置換術」，同時置換雙腳內側、外側膝關節及膝蓋關節。

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術後三日出院 兩個月後已可踩單車

梁耀榮回想起今年1月做手術前，本十分擔心，沒想到早上剛完成手術，當天黃昏已可站立，「第二日已可落床，拎扶架去廁所，第三日已可出院，諗唔到咁快，出乎意外，好感恩。」 他出院後每兩星期到醫院接受物理治療、職業治療、水療，不足兩個月已可踩單車和游泳，「行路唔再痛，行一、兩小時都無問題﹗」

單次換雙膝比分期換康復更快

那打素醫院矯形及創傷（骨）外科顧問醫生范智豪指，由於資源不足，雙膝關節有問題的患者一般在完成單膝的置換後，等一年才可進行另一邊膝關節的置換，惟不利於患者康復。該院自2016年起，為身體狀況良好的患者一次過置換雙膝關節，令病人節省約5.7日的住院、83分鐘的手術時間。

那打素醫院矯形及創傷（骨）外科顧問醫生范智豪指，服用軟骨素等補充劑並不能改善關節問題。（鄭翠碧攝）

惟逾千人排隊置換關節

范智豪醫生表示，該院在12年前已引入「局部膝關節置換術」，技術保留了病人完整的關節、骨骼及十字韌帶，傷口較小，病人在術後的活動能力可更好，最快一天已可出院。局部人工關節的壽命亦與全膝關節的假體相若，約有15年。院方在去年1月更引進新款設計的人工關節，每年只會磨蝕0.01至0.02毫米，遠較舊式假體每年磨蝕0.13至0.15毫米為好。

他透露，在引入新式設計前，只有較輕微的病人可以做局部膝關節置換，「一百人中只有三、四人，現在有兩、三成人都可以。」那打素醫院在去年首8個月就完成77宗局部膝關節置換手術，是本港最多，惟該院目前仍有1,100宗輪候膝關節及髖關節的個案，當中膝關節佔約八、九成。

軟骨素無助改善關節問題

范智豪續指，服用軟骨素等補充劑並不能改善關節問題，提醒市民應在做運動前多做熱身，日常多透過做健身單車等方式鍛煉膝關節，並應控制體重，以免對膝關節造成負荷。