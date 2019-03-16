八旬老伯髖關節骨折：見到500元也不可執　伊院設不打蠟病房防跌

近年公立醫院每年都有約5500名病人因髖關節骨折而需入院，今年82歲的黃任榮是其中一位。他去年初在茶樓跌倒，造成右邊髖關節骨折，需要到伊利沙伯醫院接受人工髖關節置換手術，雖然手術及康復過程十分順利，但他亦坦言現時需避免部分「高危」動作，「不可以『翹腳』、蹲下、彎腰，有姑娘跟我說，『即使見到地上有500蚊也不可以執﹗』」 伊院特別為髖關節骨折病人設一間「長者友善骨科病房」，病房地板與別不同，從不打蠟，以增強摩擦力，減低長者跌倒的風險。 （骨科防跌系列三之二）

82歲的黃任榮表示，自己以前走路很快，可以「追巴士」，但目前就「慢幾拍」，亦因害怕再次跌倒而少行樓梯。(鄭子峰攝)

跌倒後下肢無力 「行唔到，企唔到」

82歲的黃任榮從24年前起享受退休生活，閒時到公園做簡單運動，到茶樓飲茶。不過，去年1月底他在茶樓品茶後，正準備從洗手間離開時，一不小心，就被洗手間門口那一級矮小門檻絆倒，跌倒在地，撞傷右邊盤骨位置。他當時不感到疼痛，仍步行10分鐘回家，回到家卻立時發覺下肢無力，「開頭以為扭親，但返到屋企發現行唔到，企唔到，開始驚。」

伊院矯形及創傷科脆性骨折統籌護士譚思敏解釋，部分病人在跌倒後，骨頭裂開卻未有移位，所以仍能走路，「但佢行多幾吓就會移位，然後就會無力，無法行路。」

黃任榮去年初跌倒並骨折，一度十分擔心未來能否再走路，但幸好手術十分順利，下肢在術後兩個月已像跌倒前般有力。 (鄭子峰攝)

術前無法下床 術後康復快速

黃任榮當時立刻召喚救護車到伊院，入院後3天進行人工髖關節置換手術，把右邊的髖關節換成人工製的假體，等待做手術時，他只能躺在床上苦等，坦言那時心情難受，「周身痛」。幸好手術十分順利，術後翌日他已可「落床」行走，並接受物理治療，10日後出院時，只需以「四腳爪」輔助步行。黃任榮其後再到九龍醫院接受為期一個月的物理治療，康復「神速」，可「拋下」拐杖，至今毋須輔助器具，每天亦只需服用鈣片。

不可蹲下、彎腰 見到地上有500元也不可執

黃伯十分幸運，很快就適應了人工髖關節，形容下肢在術後兩個月已像跌倒前般有力，更笑言自己這一年間曾去過迪士尼樂園，甚至到馬來西亞旅行亦無問題。不過，他亦承認現時需避免部分「高危」動作，「不可以『翹腳』、蹲下、彎腰，也不可坐在很矮的櫈仔上。有姑娘跟我講笑說，『即使見到地上有500蚊也不可以執！』」他解釋，上述動作有機會令人工假體移位，盡量可免則免。他並指，自己以前走路很快，可以「追巴士」，但目前就「慢幾拍」，亦因害怕再次跌倒而少行樓梯。

譚思敏形容黃任榮的康復過程十分理想，她建議髖關節骨折病人應多散步，如情況許可亦可行山、跑步。(鄭子峰攝)

骨折病人亦可做運動

譚思敏形容黃任榮的康復過程十分理想，不過明言部分病人或會不適應人工髖關節，「他們覺得好似唔係自己的(一部分)，又覺得無以前咁有力。」她建議髖關節骨折病人應多散步，如情況許可亦可行山、跑步，「不會說某項運動就不可以做，有病人甚至可以做Gym(健身)﹗如自己不覺太操勞也可以。」她並提醒，多曬太陽有助身體製造維他命D，可加強骨骼吸收鈣質的能力。

部分長者更可能諱疾忌醫，譚思敏強調，如果長者跌倒在地後，發現無法再站立及感疼痛，就應立時求醫。(鄭子峰攝) 不可諱疾忌醫 及時求診十分重要 骨骼出現退化的人屬骨折的高危病人，她建議這些病人應尋求物理治療師的協助，強化肌肉。部分長者更可能諱疾忌醫，即使跌倒仍強忍疼痛，堅持不入院。譚思敏透露，曾有長者跌倒後，「叫工人扶佢去張床，幾日後屋企人發現佢點解幾日唔落床先知道佢有事。」她強調，如果長者跌倒在地後，發現無法再站立及感疼痛，就應立時求醫。

譚思敏指，伊院在2017年12月新設一間「長者友善骨科病房」，提供28張恒常病床，專門照顧髖關節骨折病人。(鄭子峰攝) 特設長者友善骨科病房 從不打蠟防跌倒 譚思敏續指，伊院在2017年12月新設一間「G9長者友善骨科病房」，提供28張恒常病床，專門照顧髖關節骨折病人。病房設計與一般病房不同，例如病房內的扶手色彩鮮艷，而地板亦從不打蠟，以增強摩擦力，減低長者跌倒的機會，她笑稱，「不過有支援職系同事就覺得這個病房的病床特別難推﹗」

護士會為術後病人提供一款「梯形枕頭」，繫於病人雙腳之間，提醒長者他們已換了人工髖關節，不可「翹腳」。 (伊利沙伯醫院提供)

術後不可「翹腳」 以免髖關節移位

G9病房的護士也著重病人手術前後的護理，如關注病人有否出現壓瘡，又為術後病人提供一款「梯形枕頭」。譚思敏解釋，「枕頭用作提醒長者已換了人工髖關節，不可『翹腳』，因為『翹腳』是會令人工髖關節移位。」護士亦會為病人制定出院計劃，了解其有無家人照顧。譚思敏稱，近四成半病人在日間並無照顧者，屬獨居長者或子女需在日間上班，如在評估後認為長者無法照顧自己，護士會建議家人調動時間，或為長者聘請傭工，又或暫時入住護老院。