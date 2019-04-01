一半欖球運動員肩關節曾脫臼　港欖球代表甩骹8次：打噴嚏也甩骹

年度體育盛事「香港國際七人欖球賽」將在本周五（5日）正式開鑼，近年在賽事熱熾的氣氛推動下，欖球逐漸在本港普及。不過，欖球屬於撞擊性較高的運動，容易造成肩關節脱臼、鎖骨骨折等創傷，現役港隊前鋒華蓮絲（Lindsay Varty）在6、7年間「甩骹」達8次，左肩關節完全移位，連打個噴嚏也會甩骹。她只好接受一個修補肩關節盂唇的微創手術，可惜事隔約5年後，再度因打欖球而甩骹，為延長自己的欖球生涯，她接受了另一個大型重建手術。醫生指，重建手術的成功率約有90%，惟職業運動員仍有一定風險。

香港女子欖球代表Lindsay的左肩在數年間甩骹達8次，左肩關節完全移位，有段時間連打個噴嚏也會甩骹。（洪嘉徽攝）

左肩完全移位 「我立刻尖叫﹗」

今年30歲的Lindsay自12歲起開始打欖球，成為香港女子欖球代表已有13年。欖球是碰撞較多的運動，傳球、攔截等動作都有機會造成甩骹，Lindsay的噩夢自2011、12年間展開。她憶述首次甩骹時，是在日本的賽場上，「賽事進行到一半，我不記得(甩骹)是如何發生，但我記得我的左肩非常疼痛，我坐在地上，我見到我的左肩完全移位(totally out of place)，我立刻尖叫﹗」她形容當下感到極度刺痛及不適，場內的物理治療師立時為她先把關節移正，讓她繼續作賽。

最嚴重時 打噴嚏也甩骹

可惜禍不單行，甩骹亦很易重覆發生，Lindsay的左肩在數年間「一甩再甩」，她直言不同成因也在她身上發生過，「跌倒時想以手臂支撐地面，或有東西擊中肩膀，都曾試過。」最嚴重時，即使是打個噴嚏，她的左肩也會隨即甩骹，令她決定接受手術「關節鏡班卡氏修補術」修補肩關節盂唇。

2018年，Lindsay接受「Latarjet重建手術」，她左肩留下約3厘米長的疤痕。（洪嘉徽攝）

手術後她曾渡過安穩的4、5年，不過，2017年起甩骹重臨，她只好接受另一個更大型的手術「Latarjet重建手術」，以求延長欖球生涯數年，「即使日後不打欖球，也希望可以正常地過日常生活。」手術後首兩星期她只可休息，至4個月後可跑步及做健身，再過一個月就可受訓，術後7個月感覺完全康復，她稱現時生活並無異樣，惟打欖球時偶感不適，左手活動能力不及右手，不能大幅度「拗後」，左手也不如右手般有力。

+ 4 + 3 + 2

約半欖球運動員曾甩骹

香港港安醫院─司徒拔道及港安醫療中心骨科專科醫生林顯爵指出，肩關節是身體轉動幅度最高的關節，故容易脱位，約一半欖球運動員都曾出現肩關節脫臼。他表示，甩骹可分為兩種，其一是肩關節半脫位，即只有一部分的上臂骨（稱為肱骨）從肩窩滑出，其二是肩關節脫位，代表整個肱骨從肩窩中滑出。

曾有人半甩骹過百次 切勿自行托骹

他稱，由於半甩骹可以沒有痛楚，「有時自己郁一郁就可以入返去，以為無事」，一般人或不予理會，形成「慢性甩骹」，「半甩骹過百次的人也有」。不過，他強調若不處理，繼續甩骹的機會率很高，「有人按熄放在側邊的鬧鐘也會甩骹」，他提醒當甩骹時，市民不應繼續進行運動，亦切勿自行托骹或找跌打師傅解決問題，「如果托唔啱，其他人想再托就好難。」他指市民應立時召喚救護車送院，照X光以診斷是否出現斷骨，如骨折就必須做手術。

林顯爵指，關節鏡班卡氏修補術及「Latarjet重建手術」較為適合15至35歲的青年，歷時1、2小時，住院一晚已可出院。（洪嘉徽攝）

重建手術成功率約九成

林顯爵表示，常見的手術包括關節鏡班卡氏修補術，以微創方法，修補因急性創傷或重複性的肩部運動造成的肩關節盂唇撕裂，增強肩關節穩定性。而林顯爵去年為Lindsay進行的重建手術，就需將部分肩胛骨切除，並以螺釘固定至肩盂，手術可增加肩關節脱位前必須移動的距離，形成肩關節脱位的物理障礙。他指，90%病人在重建手術後不會再甩骹，惟職業運動員仍有一定風險。

林顯爵補充，東方人韌帶較靈活，故較易甩骹，除了打欖球，籃球、足球、拳擊等運動也容易造成甩骹，他建議，市民可透過舉啞鈴等健身運動，訓練俗稱「大頭肌」的三角肌，以保護肩關節。