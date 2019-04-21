【器官捐贈】獲兩妹捐腎「復活」　兩孩之母做義工推廣器官捐贈

醫院管理局去年10月起推行腎臟配對捐贈計劃，本預計今年首季可完成第一宗捐贈配對，不過，威爾斯親王醫院副醫院行政總監李錦滔透露，目前仍未有成功配對的個案，而截至去年底，共有2,200多人正等候換腎。 曾先後獲兩名妹妹捐腎的伍妙敏坦言，感恩得到妹妹的無私奉獻，令她重獲新生，因此她三十多年來都做義工，推廣器官捐贈，惟發現近年器官捐贈宗數有下降趨勢，她鼓勵市民登記捐贈器官，並應告知家人自己的意願。

威爾斯親王醫院副醫院行政總監李錦滔(左)、威爾斯親王醫院泌尿外科顧問醫生侯仕明(右)分別是伍妙敏(中)的主診和主刀醫生。 (鄭翠碧攝)

因應有器官捐贈者與受贈者血型或組織型不相符，醫管局去年推行腎臟配對捐贈計劃，容許交叉捐贈器官，把不相符的一組與另一組有相同情況的人互相配對，互捐適合的器官。

逾二千人等候換腎 去年捐腎數目創七年新低

威院副行政總監兼內科顧問醫生李錦滔透露，計劃自去年10月起推行，由於參與者數目不多，難以配對，至今仍未有成功配對的個案。而正等待器官移植者眾，截至去年12月31日，單是腎臟已有2,237人輪候，去年全港有60宗遺體及16宗活體的腎臟捐贈，數字創七年新低。

他表示，部分市民拒絕捐出離世家人器官，因仍有「全屍」的觀念，有人就稱不了解死者意願，「有時家人中只要有一人反對，都做唔到。」

在1986年捐腎給伍妙敏(中)的，是二妹伍妙莊(右)；在2016年捐腎的，就是四妹伍妙琼(左)，三人感情十分好。 (受訪者提供)

妹不想姨甥失去媽媽 決捐腎救姊

今年57歲的伍妙敏患有原發性腎小球炎，34年前、即年僅23歲時，芳華正茂的她已確診末期腎衰竭，需要換腎續命，幸得二妹慷慨捐腎，令她30年來重拾健康。可惜2016年初，她再次發現腎臟開始衰竭，食慾不振，暴瘦數十磅，出現水腫、無法小便等情況，「我四妹見到我，話覺得我會死，唔想啲姨甥無咗媽媽，就自己打咗去腎科中心，問可唔可以捐腎畀我。」

伍妙敏本來無預計過可再獲贈腎臟，她直指十分感恩，感激兩個妹妹的無私奉獻， 而她在術後第三天腎功能已回復至正常人一樣。30多年來，她一直擔任義工，推廣器官捐贈，但她認為自己回饋的仍遠不及社會所給予的。

有遺屬回家才發現先人器官捐贈證 惜已太遲

伍妙敏亦發現，雖然近年登記捐贈器官人數上升，惟實際捐贈個案卻下跌，「挫敗感好重呀！」她提醒有意捐贈器官者，除了應先在中央器官捐贈登記名冊進行登記，更應告訴家人自己的意願，「試過有人話唔知家人意願，返屋企搵嘢時先發現佢嘅器官捐贈證，但已經太遲。」

伍妙敏最近接受來自沙田的中學生訪問，分享她兩度「復活」的經歷，她與其他受贈者、捐贈者及家屬的故事，都被輯錄於《大愛 感悟人生》一書中，如欲索取此書，可電郵至pwhhrc@ha.org.hk，聯絡威院健康資源中心。