【器官捐贈】深明失去至親之痛　子捐亡母器官助五病人「復活」

今日（21日）是復活節，器官捐贈可以延續他人生命，令人「復活」，道理簡單顯淺，不過在面對至親離世的時刻，未必人人都願意立時把家人的器官捐出。 吳家瀚和梁玉蘭都是過來人，切身體會過摯愛家人逝世時的悲痛，惟他們仍願意捐出先人器官，只因深明失去至親之痛。吳家瀚母親數年前突然去世，他決定捐出亡母遺體五個器官，令五人獲得治療「復活」，使五個家庭得以重生，母親雖然離開自己，但仍能遺愛人間，受惠者的來信令他喜出望外，「火化咗就真係咩都無，現在可以幫到人，覺得佢仲喺身邊！」

吳家瀚在新界東醫院聯網擔任病人服務助理6年，日常負責非緊急救護運送服務，曾眼見一個40多歲的肝癌病人等不及換肝就去世。 （鄭翠碧攝）

吳家瀚對生命看得透徹，認為與其母親遺體火化後甚麼都無，不如讓她的器官惠及他人，遺愛人間。 （受訪者提供） 吳家瀚的媽媽在2014年底突然中風，送入深切治療部觀察，只靠儀器維持生命，十天後醫生宣告吳母腦幹死亡，享年59歲。他的媽媽除了患有血壓高，身體一向健康，驟然離世對吳家瀚及家人打擊甚大，當醫院護士詢問他們會否願意捐出吳母器官時，吳家瀚父親及姐姐反彈很大，「佢哋覺得，阿媽一走就拎晒佢啲嘢走？」 收到一受惠者寄贈運動會獎牌 感到欣喜 不過，吳家瀚深信，生前熱愛助人的母親必定希望遺愛人間，他亦對生命看得透徹，「人過咗身就真係得返靈魂，土葬佢又會被蟲咬，火葬又咩都無，不如將啲器官畀有需要嘅人。」吳家瀚最終為母親捐出一對眼角膜、肝臟和兩個腎臟，惠及5名受贈者，他直言從沒想過母親可以幫到這麼多人，而受贈者現時生活安好，他一家都感到欣喜和感恩，「間唔中會收到受贈者嘅信，講佢哋嘅生活，有個受贈者仲參加（世界移植運動會）比賽，寄個獎牌畀我哋，好開心﹗」

親身經歷過器官捐贈是如何造就他人，吳家瀚與姐姐、妹妹同受感動，現時都登記了「中央器官捐贈登記名冊」，盼自己亦能祝福別人。（受訪者提供）

目睹肝癌病人等不及換肝就去世 激發支持捐贈器官

吳家瀚大力支持捐贈器官，想法原來源於工作，他在新界東醫院聯網擔任病人服務助理6年，日常負責非緊急救護運送服務，會接載病人覆診、出院回家。由於接觸頻繁，他與部分病人更成為朋友，曾眼見一位40多歲的肝癌病人等不及換肝就去世，他感觸良多，「知道佢哋過身好傷心，如果我阿媽唔捐，佢哋唔知要等到幾時，幫得到人都想盡量幫。」親身經歷過器官捐贈是如何造就他人，吳家瀚與姐姐、妹妹同受感動，現時都登記了「中央器官捐贈登記名冊」，盼自己亦能祝福別人。

為丈夫捐器官 只因深明失去至親之痛

梁玉蘭也決定讓亡夫兩個腎臟捐出救人，她坦言當時遭到親戚反對，「佢十三年前因工業意外跌咗落嚟，四日後腦幹死亡，佢姐姐接受唔到，一直叫醫生救佢。」她因考慮到丈夫生前熱心助人，決意為他捐出器官，「我好明白無咗至親嘅痛，現在幫到人，亦感覺佢仲喺身邊！」 她指曾收到受贈者的感謝信和熊仔擺設，感到十分欣慰，多年來她亦成為義工，向身邊人宣揚器官捐贈的信息。