盲人工廠過渡安排惹不滿　張超雄：終獲政府安排遷至坪石邨校舍

土瓜灣盲人工廠即將重建為日間中心，面積將較現時大約四倍，提供更多服務。早前主理機構盲人輔導會曾提出在過渡期間、安排部分工友於屯門工作，惟安排惹起工友不滿，認為屯門新址交通不便，同時亦需面對適應問題。 一直協助工友磋商的立法會議員張超雄今日（22日）於港台節目上透露，日前獲教育局表示，因應於坪石邨聖公會聖約翰小學準備遷出，故可安排工廠於該處運作。 「關注盲人工廠重建大聯盟」召集人、工友單永生批評，機構於重建計劃上透明度低，而政府的角色亦過於被動。

56年歷史的盲人工廠原於土瓜灣。（資料圖片）

位於土瓜灣的盲人工廠暨庇護工場有約56年歷史，現有約210名工友工作，當中包括55名合約員工，其餘則為庇護工場的學員。工廠現時主要生產紙品、車衣、制作文件繩等；而工友除包括視障人士、亦有精神病康復者、智障人士等。

「關注盲人工廠重建大聯盟」召集人、工友單永生指出，當初約於2018年11月獲悉工廠即將調遷，他坦言感到無奈，不但認為交通時間長，亦存有太多未知因素，例如調遷地點、獲調遷的工種等。他續解釋，盲人輔導會原本稱調遷後將會停止制作紙品，而部分車衣工作亦會暫停，負責工友將獲調至清潔組；而只有生產文件繩的組別才獲全體調遷。

他又指出，工友較難同時適應新工種及新地點，批評安排未有顧及他們的需要；他又斥重建工作透明度低，指機構僅叫工友聯絡社工及經理，惟社工一直叫他們「等消息」。

張超雄指，日前終於獲得教育局來信，稱工廠可獲調遷至空置校舍。（資料圖片）

曾與政府、機構、工友三方開會 終獲教育局回覆

張超雄指早前曾與政府、機構及工友三方開會，但機構一直指政府未有協助過渡安排，而因應工廠涉及大型機器，故機構亦未能於附近覓得地點調遷。至早前他曾於立法會答問大會上，向林鄭月娥提出工廠重建的問題，當時林鄭月娥稱將安排勞工及福利局局長羅致光認真妥善處理。他指出，日前終於獲得教育局來信，指於坪石邨、聖公會聖約翰小學即將搬遷，故可安排工廠於過渡期間調遷至該校舍。張超雄指，校舍地點交通不差，而時間上亦能銜接；不過仍需就獲調遷的部門問題與機構商討。

他續指，盲人工友於事件上參與度低，形容為「被安排」調遷，故他們將籌組平台，讓盲人工友參與工廠重建，並將於5月首次開會。他又指出，現時工廠內僅少數工友為合約員工，大部分雖以學員形式聘請，但實際工作類似，而他們收入較低，每日只有26.5元的出席鼓勵金，連同其他資助金額，月薪約只有一千多港元。他認為，除改善薪酬問題外，亦不應低估視障人士的能力，以令他們有更多工作機會。