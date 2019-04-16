【盲人工廠抗爭】平凡媽媽變逆權家長　反迫遷智障兒疑遭導師報復

盲人輔導會在今天（4月17日）召開特別會議，再次向家長、學員講述盲人工廠重建安排。蕭太作為唯一一位公開反對搬遷安排的學員家長，坦言沒信心訴求會得到正視，感勢弧力弱。「唔見得公眾反應大，議題都唔係好受公眾歡迎，能夠成功爭取信心唔大 。」 站出來反對搬廠後，自閉症兒子被導師故意挑釁、喝罵，情緒病再度爆發。那管弱勢社群甚少質疑制度合理性；那怕她可能會被家長取笑。這位本來怕事的平凡媽媽，為讓兒子和其他工場學員有更理想的工作環境，已準備好堅持到底。 攝影：黃偉民

蕭太這天與平日一樣，一身運動裝束，和兒子蕭晉來到公圍外圍散步。她有時會拖着兒子的手並行，有時又會走在兒子前頭帶路。兒子一時重覆說廣告對白，一時低頭看手機喃喃自語，但當媽媽走向左，他便會向左，當媽媽走向右，他也向右，寸步不離。

蕭太和兒子蕭晉會定期到公園做運動，有時蕭晉跑得比蕭太還要快。

輕度至中度智障

愛在媽媽身邊的蕭晉，今年21歲，比一般青年高大。蕭太說，蕭晉出生時也是肥肥白白的，十分可愛。直至一歲半時，發現他不愛看人，遲遲未學懂說話，心理專家才診斷出兒子發展遲緩，有自閉症及輕度至中度智障。

縱使再難以接受，生活總要過。蕭太於是辭職，當上家庭主婦，全職照顧兒子。20年過去，兒子從特殊學校畢業，蕭太本來屬意一間鄰近將軍澳家中、口碑良好的庇護工場，希望兒子可以好好接受訓練，有所成長。但事與願違，在輪候三年多時，她們一家突然因事搬至九龍城，匆匆忙忙下，她選擇轉報九龍城庇護工場，結果派到盲人輔導會盲人工廠。

蕭太二十年全職照顧智障及自閉症兒子，多年對社會上支援不足，見怪不怪。

為航班耳機包裝入袋

庇護工場服務不限年齡上限，對學員而言，工場可能是一輩子停留的地方。但是蕭太說：「排咗四年先來到庇護工場，工場最終係咁嘅樣，我係好沮喪。」

兒子找不到滿足感 偶爾抗拒上班

蕭晉來到工場一年九個月，平日只須負責將飛機上的耳機包裝入袋，和將大企業的信封疊好、紮好兩項工作。工作乏味，雖然兒子不擅表達，但蕭太感覺到他不快樂，找不到滿足感，有時甚至會抗拒上班。

不自控在工場大叫 導師喝令「收聲」

因為自閉症，蕭晉有時會不自控在工場大叫。蕭太引述學員指，有工廠導師會大聲喝令兒子「收聲」、「唔好嘈」。她理解導師起初或不了解自閉症及智障人士的特性，不懂處理他們情緒。但有導師會反將情緒發洩在學員身上，甚示有肢體踫撞，如同「校官」式訓練。「有啲嘢好踩界，故意講幾句鬧下你，話你懶、唔做嘢、做得鬼死咁慢。當佢做岩喇，盡哂力喇，仍然會鬧你。」

「差不多每日都咬手」

蕭晉同時患有焦慮症，在工場工作後，情緒起伏更大。不開心時，他咬手自殘，弄得滿手傷痕。「差不多每日都咬手，咬到流哂血，咬到好深，口咬到嘅地方都會咬，左右前臂都有。」去年10月，蕭晉工作不開心，致情緒爆發，更需入住精神科病房兩星期，情況嚴重。

蕭太說，兒子初入工廠時，不知會搬遷至屯門，認為安排嚴重影響生活。

訪問當天，蕭太略施薄粉，修飾倦容。談到傷心處時，她苦笑數聲。她心疼兒子被欺負，但和其他家長一樣，習慣多一事不如小一事，未想過投訴，未想過開，「唔好搞咁多嘢。」她每天只好帶兒子做運動，只讓他到工場工作半天，花了很大很大的力氣，終於令他情緒平伏。

「冇人出聲？我係咪去咗外星？」

但安心的日子並不多。去年11月，工廠召開會議，在未諮詢他們意見前，公布工廠重建期間，將搬遷至屯門盲人安老院。蕭太不認同安排，一來學員每日工作時間變相延長，二來智障人士適應新環境十分困難。但不見在場出席的家長有異議，她感到疑惑。「周圍家長好似都同意呢件事，個個都點頭，點解咁奇怪？冇人出聲？我係咪去咗外星？」

面對家長、學員、工友的反對意見，輔導會在今天舉行特別會議，再解釋決定。（資料圖片）

如要轉工場 要再輪候數年

她對安排愈發感到不安，於是寫信去社署求助，問署方轉到其他工場的手續安排，才知悉學員如要到另一間工場訓練，先要退出現有服務，再重新申請，期間要輪候三至四年。「好變態，即係唔畀走，唔洗轉。」

退無可退，終於觸及蕭太的底線。她與小部分工友、學員組成「關注盲人工廠重建大聯盟」，開Facebook專頁、收集簽名，希望公眾關注事件。聯盟除反對屯門過渡安排外，亦爭取工友、學員、家屬可以參與重建的規劃。

她曾經接觸其他學員家長，有人不相信抗爭有用，有人說沒有時間，有人擔心自己的子女在工廠被針對，最終沒有任何家長支持她。於是，她成了唯一一位家長公開反對遷廠安排，更擔任聯盟副召集人，「佢哋都當我傻。」

按下圖，看盲人工廠抗爭故事：

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「有人咁同我講：『你想改變世界？唔好哂時間喇！你想改變工場？冇可能架！嘥氣！』」 「關注盲人工廠重建大聯盟」副召集人 蕭太

弱勢社群甚少質疑制度合理性

她說，弱勢社群甚少有意識質疑制度合理性，只會跟從，但作為服務使用者，有權利、亦有必須爭取合理待遇，「睇到一啲唔公義嘅嘢，希望能夠做啲嘢。其他人唔出來發聲，我更要出來發聲。」

蕭太說，有想過抗爭可能會令兒子被針對，但當真的發生時，仍難以接受。

孤單地爭取公義，卻換來兒子被導師針對。

近日有學員跟她說，導師故意挑釁蕭晉，「喝罵佢，小息時候叫佢唔好去廁所，唔好休息。」兒子好不容易平伏的情緒，再度爆發，醫生於是處方多一倍的抗抑鬱藥物，穩定他的情緒。就連工場其他曾保護兒子的智障學員，亦被導師大聲惡罵。

她認為，廠方是想「報復」她的反對聲音，令她難以接受，感覺連累兒子和其他學員。她曾跟工廠經理反映相關情況，經理反叫她交出被欺凌學員名單，以便跟進。她未有答應，之後情況未見改善。「我覺得好無助，唔知可以做啲咩，我都好想有人講到畀我知可以做啲咩。」

蕭太只希望，永遠長不大的兒子，有一個有趣味、有意思的人生。

公義較庇護工場名額重要

不過，她不打算放棄爭取，亦做了最壞準備，兒子可能要退出服務，輪候三至四年，再輪候另一庇護工場工作。「 如果間廠真係係咁差的話，真係杯葛我，我嘅底線係唔怕犧牲我嗰仔個位，我覺得公義先係最緊要。」

她只希望，兒子可以有一個更好的工作環境，在工作中學習、訓練獨立，「返到工，佢有滿足感，有一個有趣味、有意思嘅人生。」

輔導會：絕不容忍服務使用者受侵犯

對於被指工廠導師曾言語欺凌及肢體踫撞庇護工場學員，以及導師刻意針對對重建安排有意見的工友及學員，盲人輔導會回覆指，有關指控實屬嚴重，如經查明發現屬實，定會對有關員工加以紀律處分。輔導會表示，絕不容忍任何服務使用者受侵犯，包括身體上、精神上或言語的侵犯，希望了解更多有關投訴內容，以積極跟進。