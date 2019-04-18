【盲人工廠】勞資談判　輔導會答允檢討退休安排　搬遷仍未有定案

土瓜灣盲人工廠即將重建，工友、學員、家長先組成大聯盟，又在盲人輔導會召開特別會議前集會，抗爭終現成果。 兩小時的特別會議上，輔導會同意在未來成立溝通平台，工友、學員、家長、職員多方參與重建規劃。總裁譚靜儀亦答應，會盡快在董事會提出檢示工友55歲退休是否合宜安排。 有工友代表認為，是次會議成果，算是踏出成功的一小步。亦有工友認為，會議上就過渡安排仍未有正式定案，仍有搬至屯門盲人安老院的可能性，希望大眾繼續關注。 攝影：余睿菁

特別會議在盲人工廠閉門進行，約80名工友、學員、家長出席，社署代表、立法會議員張超雄、邵家臻及失明人協進會亦有列席，但傳媒不得內得。

晚上八時，歷時兩小時的特別會議結束。張超雄引述會議內容指，工友們成功爭取在未來成立溝通平台，所有持分者，包括工友、學員、家屬及職員，亦可參與重建事宜，「唔係諮詢，而係有份參與決定。」他指，盲人輔導會總裁譚靜儀亦同意安排，社署亦不反對加入，但暫時未定平台詳情，5月會將再開會商討。

會議結束後，張超雄認為，成功就工廠重建安排爭取幾項合理要求。

下月確定選址

政府日前指會安排九龍區一所空置學校，讓工廠重建時臨時使用。張超雄指，會上社署表示會在下月立法會福利事業委員會舉行前確定選址，並答應在會前會先向工廠持份者交代選址內容。

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會議開始前，工友、庇護工場學員、家屬在工廠門外舉行集會。現場掛起「勞動有價」的橫額，有視障工友將標語綁在手杖上，部分標語以工廠產品文件繩拼貼而成。

職工盟、社民連、工黨、工學同行、理大學生關注組等多個團體，以及立法會議員邵家臻、郭家麒、鄺俊宇，亦有到場聲援，集會人數約60人。

工友代表及家屬代表在輪流發言後，將行動宣言、立場書，及一封投訴工廠管理的信件，交予社署代表。會議進行期間，團體代表在門外輪流發言。

邵家臻：踏出重要一步

目前工廠工友退休年齡為55歲，但一般職員為60歲。工友退休後，會轉為學員，失最低工資保障，每日「底薪」是26.5元的津貼。

列席會議的社福界議員邵家臻表示，在會上輔導會總裁譚靜儀答應會盡快在董事會提出檢示相關安排，認為是踏出重要一步。

大聯盟召集人單永生（左一）、其父單義豪（左二）、立法會議員邵家臻及張超雄，均認為會議踏出重要一步，未來要繼續工廠重建問題。

「關注盲人工廠重建大聯盟」召集人、工友單永生認為，是次會議結果是成功了小一步，「過渡安排仍未有定案，但總好過原地踏步」。他希望日後諮詢可以更透明，他們能參與重建計劃，表達意見。

失明人協進會財務秘書何家樑表示，成功爭取溝通平台外，亦要留意日後車衣部及紙品部等生產線安排，未來工廠重建期間及重建後會否被取消；以及生產線被取消後，工友、學員如何轉型。

蕭太（左）將一封投訴工廠管理及欺凌問題的信件，分別交予社署代表及工廠經理。

學員家長蕭太認為是次會議是個好開始，但在重建過渡上，未見輔導會正式撤回屯門盲人安老院選項，要至5月立法會福利事務委員會，才知悉政府會否安排空置校舍，希望大眾繼續關注。

蕭太兒子有自閉及輕度至中度智障，現在工廠庇護工場工作，過往曾被工廠導師挑釁及言語謾罵。她了解其他學員亦遇到同樣情況，曾向廠方經理投訴後未見改善。

是次會議未有討論工廠導師涉嫌欺凌問題，但蕭太在會後有向工廠經理遞交投訴信。不過盲人輔導會未有正面回應，只表示會了解事件。