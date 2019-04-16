【盲人工廠抗爭】採訪手記：巡視廢校揭政府名單沒更新　暗搶靚地

盲人工廠重建過渡安排現曙光，204名工友、學員無須遠至屯門工作，其中重點，在於政府出手在九龍區尋持合適空置校舍，作臨時處所。過去有不少聲音指政府應利用空置校舍作社福用途，香港01記者早前落區視察，發現有「靚地」校舍被政府永久持有作辦公室，被批沒優先照顧有需要人士需求。 攝影：黃偉民

石硤尾偉智街的前三水同鄉會湯恩佳學校，是「中央調配機制」下九龍區其中一間空置校舍。

學校2007年殺校，校舍地盤面積超過1,000平方米，分為兩座大樓，樓高四層。校內設有停車場，接駁車輛可以內進。學校與石硤尾港鐵站只有3分鐘步行距離，鄰近亦有多個巴士站，沿路更鋪設凹凸紋引導徑，無障礙設施充足。

2018立會文件列空置校舍 四年前已「永久撥地」予教育局

根據2018年的發展局提交立法會的文件，有關學校仍屬空置校舍清單之上，但其實學校早在2015年已成為校舍保養管理組辦公室。地政總署指，用地現時以永久撥地方式，由教育局持有作為政府辦公室。

本土研究社成員楊夏至認為，校舍用地多方面條件均理想，屬於「靚地」，政府應優先予有需要人士使用，而非作辦公室用途。「佢哋有手有腳，係健全，點解唔可以去其他地方？」

學校一帶沿路鋪設凹凸紋引導徑，無障礙設施充足。

立法會議員張超雄亦認為，校舍用地新淨不破舊，設施充足，而且鄰近盲人輔導會，如政府要找空置校舍作盲人工廠重建臨時處所，此校舍是理想選擇之一。他亦認為，假如有空置校舍位處市區、交通便利，應優先作公共用途。「即使唔係做盲人工廠過渡安排，做社福、教育、文化用途都好，總好過政府辨公室。」

他亦批評，規劃署網站上「中央調配機制」名單並不更新，2017年顯示為空置校舍，卻早在2015年已有用途，資訊不透明，直斥離譜。

教育局指，辦公室目前有150人使用。

教育局：沒計劃搬遷有關辦公室

現場所見，校舍保養管理組辦公室內，有多個會議室、物料資源中心。教育局回應指，校舍保養管理組於2015年底，分別由分散港九三處的寫字樓，包括出租商業樓宇，搬到由校舍改裝的辦公室。目前約有150名政府及相關工程人員在該處辦公，沒有計劃搬遷有關辦公室。