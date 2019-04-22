測子女基因可驗天賦？　衞生署：有關服務專業水平和質素難以確認

有政黨「放蛇」揭發市面上有公司聲稱可以基因測試驗子女天賦，索價高達8萬元，甚至聲稱可驗出小朋友將來是多情或專一，民主黨袁海文質疑，有關公司的宣傳資料內容誇張偏頗，更有機構聲稱準確度高達99.9%，且報告根據成疑，促衞生署嚴正規管。 衞生署今日（22日）回覆傳媒查詢時指，巿民應避免自行購買醫學化驗服務（包括基因檢測），因為有關服務的專業水平和質素難以確認。署方又指，從醫學角度而言，巿民如要接受任何醫學診斷或治療的化驗，均應先諮詢醫務人員的意見。

袁海文斥基因檢測公司的宣傳失實，或誤導消費者。（盧翊銘攝）

就有政黨質疑市面上提供基因檢測服務的成效，衞生署回覆傳媒查詢時指，從醫學角度而言，巿民如要接受任何醫學診斷或治療的化驗（包括基因檢測），均應先諮詢醫務人員的意見。醫務人員會根據當事人的健康狀況作出評估和臨牀判斷，以安排適切的檢驗，並根據檢驗結果作出相應的跟進或治療。巿民亦應避免自行購買醫學化驗服務（包括基因檢測），因有關服務的專業水平和質素難以確認。

提供基因檢測者受法例規管 市民如有懷疑可向專業委員會投訴

衞生署又指，所有經營或受僱提供基因檢測服務的醫務人員（醫生或醫務化驗師等），均受到與其相關的香港醫療法例，如《醫生註冊條例》（第161章）及《輔助醫療業條例》（第359章）等所規管。此外，《輔助醫療業條例》（第359章）亦規定經營從事輔助醫療專業（包括醫務化驗師專業）的法團，必須根據《公司條例》（第622章）或在當其時有效的《公司條例》（第32章）註冊。

署方提醒，市民如懷疑有任何醫務化驗師或其他醫務人員專業失當，可向醫務化驗師管理委員會或其相關的委員會作出投訴。