【潘樂陶案】涉案水池用作泳池之用　專家：業內人士應知要申請

律政司司長鄭若驊的丈夫兼工程師學會成員潘樂陶，涉嫌在屯門獨立屋內僭建能盛水14噸水池案續審，控方傳召專家作供，透露涉案的水池會用作泳池之用，而根據一般業內人士的業務指引，一定面積的泳池都會影響建築結構，故應先獲署方審批。他又指涉案的水池，其設計不似會隨便移動，故認為屬永久的建築物。他又質疑辯方的計算不夠全面，未有考慮樓板是否可承受水池的壓力。

工程師學會成員潘樂陶被指在其屯門獨立屋內僭建能盛水14噸的水池。(梁鵬威攝)

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被告潘樂陶，78歲，被指於2017年4月2日至2018年1月9日，身為於屯門小欖海詩別墅3號屋業主，明知未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便在上址展開或進行建築工程，即一個水池構築物；違反《建築物條例》第123章第14（1）及40（1AA）條。

水箱容量過9平方米須申請

屋宇署總主任潘玉龍供稱，署方雖然無列明水池或泳池屬建築物，但參考業內認可人士的作業指引，如玻璃纖維水箱容量多於9平方米，及水深超過2米，須向提交屋宇署申請。他續解釋，一般尺寸的泳池及按摩浴池均會影響建築結構，要向署方申請，而這做法在業內亦很清晰。

水池用作泳池之用

專家又稱，在判斷水池是否屬於條例中的建築物時，會考慮其用途、性質、大小是否屬永久使用。他透露，其後得知該構築物為游泳池，覺得更大可能要受條例規管。他續說，泳池不小，又有機電設備，不論是室內或室外均牽涉建築物結構。

另外，屋宇署移走泳池後便會見到裸地，辯方又指泳池由預製的輕量鋼板組件構成。他認為這非普通人就能安裝，設計亦反映業主打算將泳池置於該處，不似會隨便移動。

認為辯方計算不全面

根據案情，涉案的水池可容14噸水，即12千帕（kPa)壓力，辯方指相關的樓板可承受注了水的泳池，但控方的專家認為辯方的計算方法不全面，因對方以整幅樓板計算可承受的總重量，而非壓力。而水池只佔部分樓板，即重量會集中於某些範圍，應要考慮該部分可否承受水池壓力。專家認為水池或會構成危險，應受條例規管。

條例無列明所有建築物

專家續指，即使建築物沒固定於地面或牆壁，也可能屬於條例下的建築物，判斷並非憑空想像，而是按過往類近的案件作考慮。他又指出，條例中有建築物的定義，也列出不同種類的建築物，但仍會有些沒有涵蓋其中的構造會惹起疑問。他又指，條例上雖然沒有寫明水池屬建築物，但一般情況下亦會算在其中。

聆訊明續。

案件編號：TMS15101/2018