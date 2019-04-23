社署第二期私人土地特別計劃新增七用途　涵蓋幼兒中心、兒童之家

特首林鄭月娥早前在《施政報告》中提出，推出第二期「私人土地用作福利用途計劃」，包括增加安老及康復設施類別，以及新增兒童照顧服務，讓設施清單內的福利設施由原來的11項增加至18項。 根據社會福利署文件，第二期計劃新增的項目包括日間幼兒中心等三項幼兒服務，以及護養院暨日間護理中心、輔助宿舍等等。 是次計劃共增加了8個項目，而原本在第一期計劃中的「早期教育及訓練中心」就被剔除。

社署在文件中透露第二期「私人土地用作福利用途計劃」的細節。（資料圖片）

社會福利署早前邀請本地非政府機構申請參與第二期計劃，並在文件中透露新增項目細節，明確提到第二期計劃的設施清單將有18項，而非原來的11項；而項目將涵蓋至「長者服務」、「康復服務」及「幼兒服務」三個範疇。

第二期計劃增加了8項社福設施項目，新增項目包括：護老院暨長者日間護理中心（安老服務）、護養院暨日間護理中心（安老服務）、嚴重肢體傷殘人士宿舍（康復服務）、輔助宿舍（康復服務）、到校學前康復服務中心（康復服務）、日間幼兒中心（幼兒服務）、兒童之家（幼兒服務）、留宿幼兒中心（幼兒服務）。

社署在文件中指，預計這18項設施在現時及未來都有極大需求。而原來在第一期計劃涵蓋的「早期教育及訓練中心」就被剔除。

社署提醒有意參加第二期計劃的機構，要填妥申請表格並連同初步建議書及所需資料和文件，於今年8月30日或之前提交申請。