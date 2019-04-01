政府年前倡200億增地區康體設施　26個設施僅10個有施工時間表

二零一七年施政報告政府提出撥款200億元，於全港各區增加及提升26個體育和康樂設施，研究為15個體育及康樂設施項目，進行技術可行性研究，為日後開展工程做準備。一年多過去，有中西區區議員向區議會提問，希望得知有關施政進度，然而有關當局回覆到目前為止，僅10個項目有施工時間表。

二零一七年施政報告提出在未來五年增建或重建26個體育及康樂設施的項目。然而來到2019年，多區也是「只聞樓梯響」，未見政府施工、申請撥款或訂下時間表，故令到不少地區人士作出質疑。中西區區議員陳財喜提交區議會文件，要求民政事務局（民政局）及康樂及文化事務署（康文署）提出有關康體設施的施工時間表。

施政報告列出26個體育及康樂設施的項目包括2個運動場、9個足球場、1個體育館、4個游泳池場館、2個草地滾球場、1個單車場、4個網球場、11個戶外籃球場及20個休憩用地，涉及200億元。另外，政府當時表示打算為15個體育及康樂設施項目，進行技術可行性研究，為日後開展工程做準備。

二零一七年施政報告中也提及，會在將軍澳第66及68區建市鎮公園，但政府提出的方案涉及增建一個地下停車場，地區人士憂會延長施工時間，故質疑政府一拖再拖。（資料圖片）

民政局及康文署回覆區議會表示，政府已在今年一月及二月擴建九龍城區海心公園項目，及臨華街遊樂場及其鄰近範圍改善工程（發展局項目），諮詢立法會相關事務委員會並獲得支持。政府亦計劃在今個立法年度就上述兩個項目向工務小組委員會／財務委員會申請撥款，如撥款申請順利在今個立法年度獲得通過，擴建九龍城區海心公園項目預計可於2019年第4季展開，2022年完成。臨華街遊樂場及其鄰近範圍改善工程預計可於2019年第4季展開，2021年完成。

各地區的體育及康樂設施五年計劃。（立法會討論文件）

項目名稱 預計完工年份 核准項目預算

（百萬元）＊ 北區第47及48區休憩用地 2020 123.7 香港兒童醫院旁的海濱長廊 2020 82.2 大埔第6區休憩用地 2020 93.8 重建元朗大球場 - 施工前期工序 施工前期工序：2021 45.4 啟德大道公園 2021 321.9 毗鄰新蒲崗公營房屋發展項目的地區休憩用地 （運房局項目） 第一期：2021 第一期：179.7 海濱道公園及其鄰近範圍改善工程 （發展局項目） 2021 186.7 改建黃大仙摩士公園游泳池，以提供暖水泳池 2022 576.5 天水圍第107區游泳池場館及休憩用地 2022 1,336.0 啟德車站廣場 第一期：2020

第二期：2022 1,651.5 當局又指，現時26個項目中，已有10個項目獲立法會財務委員會批准相關撥款的工程，至於其他項目，將會按照工務計劃的既定機制推展，並未提出時間表。而《香港01》獲康文署回覆指，此10個項目總共預算為45億港元。在原定施政措施的撥款預算中，尚餘155億港元，應付餘下16個項目。

摩士公園游泳池今年開始重建，增加暖水池。（資料圖片/ 區禮城攝）

地區 （2017年起）未來五年展開的項目 九龍 啟德大道公園（包括一個戶外籃球場和休憩用地） 啟德車站廣場（包括兩個草地滾球場、一個單車場及休憩 用地） 擴建土瓜灣海心公園（包括四個網球場及休憩用地） 改善觀塘海濱道公園及其鄰近範圍（包括一個五人足球場 及休憩用地） 改善觀塘臨華街遊樂場及其鄰近範圍（包括一個五人足球 場及休憩用地） 大角咀海輝道休憩用地（休憩用地） 大角咀海帆道休憩用地（包括一個七人足球場、兩個戶外 籃球場及休憩用地） 紅磡海濱休憩用地（包括一個戶外籃球場及休憩用地） 新蒲崗四美街休憩用地（包括一個七人足球場、四個戶外 籃球場及休憩用地） 重建九龍仔游泳池，以提供暖水泳池（ 將一個戶外游泳池 改建成暖水泳池） 新界 大埔第6區休憩用地*（包括兩個戶外籃球場及休憩用地） 大埔第33區足球暨欖球場（包括一個11人足球場暨欖球 場） 屯門第6區休憩用地（包括一個七人足球場及休憩用地） 屯門第 27 區休憩用地*（休憩用地） 屯門第17區休憩用地*（包括一個11人足球場及休憩用地） 屯門第16區運動場及休憩用地（包括一個運動場、一個 11人足球場及休憩用地） 葵涌公園 （ 休憩用地） 北區第47及48區休憩用地*（休憩用地） 改建黃大仙摩士公園游泳池，以提供暖水泳池（將一個戶 外游泳池改建成暖水泳池） 重建元朗東頭工業區遊樂場（包括一個11 人足球場、一個 戶外籃球場及休憩用地） 重建元朗大球場（包括一個運動場） 將軍澳第66及68區市鎮公園（休憩用地） 馬鞍山第103 區體育館*（ 包括一個體育館） 天水圍第107 區游泳池及休憩用地（ 包括一個游泳場館及 休憩用地） 香港島 改建南區包玉剛游泳池，以提供暖水泳池 將一個戶外游 泳池改建成暖水泳池） 香港兒童醫院旁的海濱長廊（休憩用地）

提交區議會文件的中西區區議員陳財喜直言不滿政府的施政進度，他向《香港01》表示，有關施政措施早已推出，但現在才提出數個項目的時間表，已經是超出了預期。不過，他認為這是「遲來的春天，有好過冇」，希望政府能夠加快進度，並配合其他政策，推廣地區體育發展，「目前場地唔夠，教練又唔夠。」