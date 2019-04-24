【復仇者聯盟】電影今上映　網民大呼禁劇透　心理學家：跟風心態

早於《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）推出前一年，網上討論區已出現不少「劇透post」，引起不少網民討論，言談間亦笑罵「劇透者」，早前更引來粉絲們大排長龍購買較早期場次的戲票，成功成為城中熱話。浸大電影學院副總監文樹森認為，這一切可說是一項成功的電影宣傳技倆，「你睇下個個都會去討論啦，又引起大家注意，當然係marketing（市場學）高手啦！」 臨床心理學家鄒凱詩則說，討論「劇透」的網民各有不同心態，但由於電影為近日討論熱話，加上粉絲群眾多，部份人根本未曾追看也會留意，怕自己追不上潮流，「身邊有人講一句、兩句，都會動搖想睇下咩內容，係八卦、跟風。」

《復仇者聯盟4》今日（24日）上畫，不少場次已經售罄。（麥凱茵攝）

文樹森解釋說，《復仇者聯盟》系列電影，主要是欣賞當中的特技、英雄主義，能夠討論主要是想參與其中，「因為大家都知俾人『劇透』咗都無所謂，電影係講大義凜然、邪不能勝正，佢哋最終點都係成功嘅英雄電影！」但認同該電影品牌本身有吸引力，已有大量粉絲，亦為引起「劇透」熱話的原因，「本身無話題、無人想知，點樣傳都無意思。」

文樹森認為，這一切可說是一項成功的電影宣傳技倆，「你睇下個個都會去討論啦，又引起大家注意，當然係marketing（市場學）高手啦！」

但他提到，以「劇透」作為宣傳技倆非為《復仇者聯盟》電影專利，主要看電影題材，需為「中性電影、主流片」港產電影也適合採用。可是，有兩類電影運用同類方法宣傳，則會令人反應，「一啲推理電影、鬼片就唔好啦，講咗就真係唔洗睇啦，英雄片呢種就算討論咗都無損失，驚喜不高，同埋講咗可能你唔信，都係會去睇下事實係點。」

+ 5 + 4 + 3

文又說，多年前亦有同類的宣傳方式，但當時互聯網不普及，市民喜歡致電電台討論，現時資訊流通快，討論平台多，「當中只為找話題、食花生」為主，只為科技先進帶來的結果。

浸大電影學院副總監文樹森（左二）認為，《復仇者聯盟4》以「慎防劇透」作宣傳，是市場學的「高手」。（資料圖片）

另外，臨床心理學家鄒凱詩則說，討論「劇透」的網民各有不同心態，較難一概而論箇中想法。可是，她認為，由於電影為近日討論熱話，加上粉絲群眾多，部份人根本未曾追看也會留意，怕自己追不上潮流，「身邊有人講一句、兩句，都會動搖想睇下咩內容，係八卦、跟風。」

她又以上周一單娛樂新聞，歌手許志安及藝人黃心穎被爆「安心戀」事件為例，該八卦新聞成為了城中熱話，當身邊的朋友「瘋狂」轉載、討論時，也禁不住「加把口」討論一下，《復仇者聯盟》電影宣傳主要是「捉心理」，故只為成功的技巧。