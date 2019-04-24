《復仇者聯盟4》上海開畫放映逾1.7萬場　王家衛暗寸壟斷

Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟4:終局之戰》（Avengers:Endgame）近日上映，不少電影都會怕大片稱霸整個市場而紛紛撤檔。不過，由王家衛監製的新片《撞死了一隻羊》就跟《復仇者聯盟4》撞到應一應。 王家衛繼早前在網上平台留言暗寸Marvel的大片《復仇者聯盟4》排片量壟斷中國內地市場，近日出席於北京舉行的首映禮時，就再回應撞檔期的事。

王家衛上星期曾於微博暗示，Marvel的大片《復仇者聯盟4》排片量壟斷中國內地市場，希望呼籲影迷於4月26日入戲院支持由萬瑪才旦執導、他監製的文藝片《撞死了一隻羊》。（網上圖片）

王家衛上星期曾於微博留言，暗示Marvel超級英雄大作《復仇者聯盟4:終局之戰》（Avengers:Endgame）的排片量壟斷中國內地市場。王導演指：「花有五色，是為繽紛；大千世界，方得精彩。守住26/4，是為中國藝術電影留一片天空。觀眾應該有選擇的權利。我們在這裏，和中國的電影愛好者在一起。」

王家衛大感不滿，事關《復仇者聯盟4》於內地開畫當日的「排片量」已接近9成，相反，他的電影排片率只得0.2%。

《撞死了一隻羊》上海上映院數不及《復4》十分一

王家衛大感不滿，事關《復仇者聯盟4》於內地開畫當日的「排片量」已接近9成，例如單計在上海就已有168間戲院放映，上映場次更達17,763場；而於26日上映的內地電影《撞死了一隻羊》，在上海僅只有11間戲院上映，排片率只得0.2%，可見兩部戲的排片量相差極大。

王家衛近日出席監製的新戲《撞死了一隻羊》時，就繼續回應與《復仇者聯盟4》撞檔期的事。

「沒有信仰的英雄只是一堆機械人！」

王家衛近日出席監製的新戲《撞死了一隻羊》時，就繼續回應與《復仇者聯盟4》撞檔期的事。他說其實兩部戲並不衝突，兩部都可以看，但就表示「這個時代我們需要英雄，這個時代也需要信仰，沒有信仰的英雄只是一堆機械人。」

王家衛暗示Marvel的超級英雄只是一堆沒有信仰的機械人。（網上圖片）

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由藏族導演萬瑪才旦執導、王家衛監制的電影《撞死了一隻羊》早前曾於威尼斯影展奪得最佳劇本獎。（劇照）

「是我們定檔期在先！」

同時他都對自己部新片《撞死了一隻羊》很有信心，「因為這部是一部好電影，雖然不易看懂，但在這個時代，這部電影是有價值的。」另外，王家衛又指從行業的角度來考慮時，「第一，是我們先定在這個檔期，我們定檔期的時候，《復仇者聯盟4》還未定上映日期。」他續說，當他們定了上映期後，之後其他的電影都撤檔，「當然我們也可以走，但走到那裏呢？」因為王家衛表示他明白現在這個市場，對藝術片的市場空間有限，根本沒甚麼空間。「還有就是我們這麼辛苦，才終於有條專線（院線）上映，如果我們自己退了，基本上等於是自我放棄。」王家衛又指，《復仇者聯盟》的成功，是美國電影的成功，作為一個本土電影，自己不堅持就不會看到成功的希望。