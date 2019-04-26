【新界東北】財委會正審議撥款　粉嶺北馬屎埔村民請願冀阻通過

新界東北發展項目討論多年，立法會財務委員會於今日（26日）審議項目的撥款事宜，涉及逾335億元，最快在下半年收地動工。 居於發展範圍內、粉嶺北馬屎埔村的村民團體，於會議前到政府總部外請願。他們希望惹起立法會議員的關注，於會上盡力阻止撥款通過。

曾居於馬屎埔村、逾70歲的陳伯，自周四起於政總外靜坐。（受訪者提供圖片）

立法會財務委員會於下午3時15分召開會議，惟經過接近兩小時的討論，到下午5時才進入審議新界東北發展項目的議程。

馬屎埔環境關注組代表，連同一眾村民，共約10人於會議前，到政總外聲援自周四下午起開始靜坐的村民陳伯。他們拉起橫額，斥責項目涉及官商勾結，並剝奪村民的權益，要求立法會議員關注。立法會議員朱凱廸及張超雄到場，並接收村民的請願信。

立法會議員張超雄及朱凱廸到場，聆聽村民的訴求。（受訪者提供圖片）

馬屎埔環境關注組代表關漢貴指，有感部分立法會議員對項目的關注程度減弱，擔心他們會與政府立場一致，漠視村民利益。他引述立法會議員，指他們將會盡力阻止撥款通過，包括透過「拉布」等手段。他指現時村民仍未計劃下一步行動，若撥款通過將開會相討。

關注組其後到法律援助署的辦公室請願，要求署方盡快處理他們的申請。村民早前曾就發展商的清拆行動申請禁制令，指他們於收地前動工影響居民生活。