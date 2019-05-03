五月天今起開騷　2.2萬觀眾怎散場？　人有三急要靠「特別小隊」

有觀看過大型演唱會的市民，在欣賞過精彩的演出後，相信都對散場問題感到頭痛，例如紅磡香港體育館若開足「四面台」，大約可容納1.2萬觀眾，散場後無論港鐵、巴士、小巴以至的士都大排長龍。 而相比紅館，去年開始舉辦演唱會的香港迪士尼樂園，每場可容納觀眾人數多達2萬人，而今天（5月3日）起舉行六場的五月天演唱會，每場更額外加位一成至2.2萬人，對於演唱會的人潮疏導，以至解決成千上萬觀眾「人有三急」的難題，就有賴園方的「特別小隊」負責應付。

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迪士尼方面指，去年五月天演唱會期間，每晚散場後大約30分鐘，已經順利安排2萬觀眾有秩序離開，很多觀眾大約30至45分鐘已經可以到達市區。而背後涉及的一系列交通安排、人潮控制工作，則由園方的「特別小隊」負責。

這個小隊，由園方各部門合共調派20個具經驗的樂園營運部組長組成，他們會先參與兩日的訓練，再分組帶領每組約15名同事工作，利用平日樂園營運部接待賓客的專長，在大型演唱會期間，專職負責當日的人流管理工作。

香港迪士尼樂園營運經理林偉娟 (右二白衫)

安排過百巴士提供服務 半小時內疏導2萬人潮

香港迪士尼樂園營運經理林偉娟是「特別小隊」的其中一位成員，她以去年五月天演唱會為例，為了確保演唱會順利舉行，樂園幾乎「全民皆兵」，事前要進行多次會議、部署、演習、經過多次測試及調整，以準備應付突發情況，同時要兼顧樂園本身的日常運作，平衡演唱會參加者及樂園賓客的需要。

例如在交通方面，在演唱會舉行之前，團隊要與巴士公司聯絡，安排超過100架專線巴士服務，接載觀眾來往市區及演唱會場地，以疏導大批人潮。而今年的Ed Sheeran及五月天演唱會，同樣安排超過100架專線巴士服務，接載觀眾來往市區。

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而今年五月天演唱會的散場交通，亦有會新安排。在去年五月天演唱會，「特別小隊」發現不少觀眾來自內地，都選擇乘搭B5巴士線，而今年也有不少觀眾來自內地和澳門，估計部份人也會選擇乘搭來往港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的B5巴士線。有見及此，園方與巴士公司溝通，研究延長或優化B5的服務，便利演唱會觀眾。

售票加位一成 流動廁所也要加碼

除人潮管制外，要在一個露天場地，應付2.2萬名觀眾「人有三急」問題，也是極大挑戰。去年五月天演唱會期間，演唱會主辦單位在場內增設200個流動洗手間，而香港迪士尼場外除原有固定洗手間設施外，也增設約30個流動洗手間，也把部份男洗手間改為女洗手間，以應付龐大人流，同時預留部份洗手間予現場工作人員使用。

樂園也會派員在洗手間外作人流管制，加強清潔密度，以及定時巡查，確保環境清潔。而總結去年經驗，今年的Ed Sheeran 和五月天演唱會，園方除了加派人手外，也特別將流動洗手間數目增設至近40個，以應付觀眾需求。

樂園指出，超過百架專線巴士會接送觀眾來往市區及演唱會場地。（香港迪士尼提供）

推廣綠色演唱會 回收膠樽雨衣螢光棒

同時，香港迪士尼亦與環團「綠惜地球」合作，推廣綠色演唱會，例如在去年五月天演唱會中，在場外放置回收站，收集可再用的膠樽、紀念品包裝和雨衣，收集到6,020個膠樽、40.6斤膠袋、135支螢光棒及518件未使用的雨衣。

至於上個月的Ed Sheeran演唱會，場內共設置4個水站，香港迪士尼也提供可回收膠杯，供演唱會觀眾使用，同時在現場設置多個回收箱，在演唱會期間，合共收集到85斤膠樽和膠杯，此外亦收集到230斤已使用的雨衣。

香港迪士尼又指，樂園一直推行「額外工時計劃」，鼓勵員工利用空餘時間，協助營運團隊或其他部門，同時可獲得額外收入。在去年五月天演唱會中，樂園召集同事擔任不同崗位，如人流管制等，結果報名人數超額10倍。這兩年的五月天演唱會，以及最近的Ed Sheeran演唱會，連同參與「額外工時計劃」的員工，香港迪士尼合共調派近1,400名人手，協助演唱會順利舉行。