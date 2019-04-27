【海外醫生】前線醫生聯盟對會面感徹底失望　斥政策不合乎邏輯

就醫務委員會豁免海外專科醫生實習方案，食物及衞生局局長陳肇始連續兩日和醫生組織會面，討論方案。陳肇始今日（27日）表示所有機構都有醫生短缺的情況，強調並非每一個海外專科醫生作正式註冊後會到私營機構工作，部分會留在公營機構工作。 陳肇始昨晚與醫生團體會面後指，醫學會提出的微調「第五方案」並不吸引。前線醫生聯盟發聲明指，對是次會面感到徹底失望，聲明又指「政府一方面以公營醫院人手不足，作討論起點，一方面又容許海外醫生可以選擇留在大學和衞生署，完全避開公營醫院前線的壓力點工作，此政策既不合乎邏輯，亦無助改善公營醫院情況。」

醫學界近日就豁免海外專科醫生實習事宜和政府開會。（資料圖片）

陳肇始昨日（26日）表示醫學會提出海外專科醫生需在執業試後，做滿一年半（18個月）全職臨床工作才可豁免實習，對政府及海外醫生並不吸引。前線醫生聯盟今發聲明指，不理解為何政府認為需要在公營醫院工作18個月服務病人是「不吸引」的措施，直問這讓在公營醫院工作10年、20年的前線醫護情何以堪。

前線醫生聯盟又指，他們同意海外專科醫生免實習回港於公營醫院服務，因為公營醫院人手不足，流失率年年高企。聯盟指政府一方面以公營醫院人手不足作討論起點，一方面又容許海外醫生可以選擇留在大學和衞生署， 完全避開公營醫院前線的壓力點工作，此政策既不合乎邏輯，亦無助改善公營醫院情況。

聲明表明，「如果『吸引』海外醫生來香港工作並非為紓緩公營醫院的壓力，那麼我們根本不需要急切輸入海外醫生來港。」他們又指，香港公營醫療問題不單是醫生數量問題。問題是沒有土地安置病床，其他醫護人手亦不足，政府未有及早計劃老人及預防疾病的服務。聯盟認為政府不但沒有善盡己職從基本政策着手，反而把矛頭指向在公院為市民盡心盡力服務的醫生，以「公醫保護主義」而把醫生和市民推向對立面，前線醫生聯盟感到極度失望。