【海外醫生】退休校長梁紀昌心臟問題　輪候28個月　深感醫生不足

就引入海外專科醫生的豁免實習期方案爭議不斷。鮮魚行學校退休校長梁紀昌今早（27日）在商業電台節目上表示，支持引入海外醫生，分享自身經歷指，因心臟問題透過家庭醫生轉介公營專科，惟要輪候28個月，排期要到2021年4月，形容「死咗都未睇到」，於是轉到私家醫生。而其太太腳部受傷，等侯了6小時才可以上病房，親身目睹有痛症病人叫「救命」。

醫學會提出海外專科醫生豁免實習期微調方案。（資料圖片）

梁紀昌透過電話向節目分享自身經歷，自己因心臟問題，透過家庭醫生轉介公營專科，惟要輪候28個月，排期要到2021年4月，形容「死咗都未睇到。」於是轉到私家醫生。另外，其太太腳部受傷，等侯了6小時才可以上病房，據其所見，現場病人大部分是痛症，有人大叫「救命」，但醫生忙碌到無法照料，反映是醫生人手不足。

他直言「針唔拮到肉唔知痛」，期望立法會打破醫務委員會的金剛罩，引入海外醫生。梁紀昌又質疑，「醫生個個都向錢看。」尤其每年公開考試的狀元都是想從醫，「究竟為咗自己搵錢，定係為咗病人。」

梁紀昌期望立法會打破醫務委員會的金剛罩，引入海外醫生(資料圖片)

彭鴻昌︰衞生署醫生不足 借調醫管局強人所難

醫學會提出海外專科醫生豁免實習期微調方案，無論是在醫管局、大學或衞生署工作，在考執業試後，只要臨床工作18個月，就可豁免實習期。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌在同一個節目中表示，部分有特殊學習需要的基層學童，輪候衛生署「兒童體能及智力測驗」的時間長達15個月，指衛生署醫生亦不足夠，他質疑借調衛生署醫生到醫管局工作，是強人所難，形容該方案是「魔鬼在細節」。

醫學會及其他醫生組織提出的「第五方案」被抨擊，最新的「微調」方案中，受聘於醫管局、衞生署及兩間大學醫學院的海外專科醫生，均需至少在相關機構工作3年，當中1.5年必須以通過執業試後起計，且必須是接觸住院病人的臨床工作。完成1.5年綑綁年期後，由僱主填寫報告證明並呈交上醫委會核實，方可獲豁免實習。