【海外醫生】衞生署醫生指流失率高　源於限六年完成基礎專科考試

醫學界就豁免海外專科醫生實習方案爭論不休，醫學會提出的「第五方案」，本來建議衞生署海外實習醫生需要在考執業試後，在該署工作4年才可正式註冊為專科醫生。 討論中經常提及衞生署醫生的臨床工作經驗，有不願透露身份的衞生署醫生向《香港01》指出，衞生署醫生看診的病人，99.9%都是門診病人，鮮有照顧住院病人，不應和醫管局海外專科醫生混為一談。他又指衞生署醫生流失，主要是由於署方規定必須在3年試用期及3年合約期內（「3+3」制度），完成專科醫生培訓，但合格率「九死一生」，最終逼使衞生署醫生離職。

衞生署醫生需要在3年試用期及3年合約期內考取專科資格。（資料圖片）

醫學會原方案被特首林鄭月娥批評矮化衞生署醫生後，該會經商討後提出「微調」修訂，統一在醫管局、衞生署及兩大醫學院的海外專科醫生，執業試後豁免實習條件「一視同仁」，改為需至少有3年工作經驗，當中考取執業試後，需在公立醫院進行至少18個月臨床工作。

一名不願透露身份的衞生署醫生說，他曾在醫管局工作，現時在衞生署任職臨床醫生超過兩年。他認為本來便不應一視同仁，因為衞生署醫生九成九只需處理即日求診病人，鮮有醫治住院病人，醫管局和衞生署醫生工作性質有明顯差別，「呢個唔係矮化嘅問題，呢個係病人安全同醫生質素嘅問題，我哋無相應的Clinical Exposure（臨床經驗）、畀我哋見到咁多病人。」他又指，海外專科醫生獲得註冊後，可以在公立及私人市場工作，他質疑若該名醫生未曾治療住院病人，是否應放心讓該名醫生治理病人。

衞生署醫生有分為臨床部門及非臨床部門，臨床部門包括長者健康、母嬰健康、學生健康等等，醫生會直接與病人接觸。（資料圖片／林若勤攝）

專科試合格率只有10至20%，即九死一生！ 受訪衞生署醫生斥署方要求必須六年內考到專科資格過嚴

早前有指醫管局人手流失情況最嚴重的為專科醫生，該名醫生表示，衞生署所有職級的醫生都難以留人，當中不少醫生入職數年便離職。

普通科醫生六年內未取得專科資格便需離職

受訪醫生指，高級醫生及顧問醫生大多因退休潮而離開衞生署，而新入職的醫生，需要在6年內考獲專科資格才可通過試用期，每次試用期的年期為3年，即醫生可以只可以簽兩次試用期合約。若「3+3」期間未能考獲專科資格便未能通過試用期，需要離職。

「專科試合格率只有10至20%，即九死一生！」受訪醫生坦言不少衞生署新入職醫生認為，專科試合格率低，而衞生署的工作量亦大，所以要通過專科試絕非易事；而且衞生署醫生的薪金、年假日數及升職機會都較醫管局低，質疑衞生署設立這制度的原因，「我地都唔明點解一定要考到專科試先可以過試用期。」

↓↓↓↓ 衞生署聘用海外醫生及本地醫生的語言要求略有不同 ↓↓↓↓

衞生署表示，2008/09年度至2018/19年度，醫生職系人員每年流失率介乎3%至6%之間，分佈於衞生署及其他政府部門的不同服務單位和職級。流失的醫生職系人員的年資由少於1年至超過35年，當中包括退休及辭職的員工。

衞生署確認最長六年內取得專科資格

署方表示，因應本港公共衞生醫療的發展及面對各項挑戰，衞生署必須與時並進，掌握相關專業的最新知識和技能，為市民提供高水平的專業服務。所以，衞生署於2011年5月更新醫生聘用條件，醫生職系的新聘人員要在3年或最長6年的試用期內，完成基礎專科訓練及相關考試，方可獲長期聘用。

衞生署亦在2017年2月開始修訂了醫生職系的入職條款，醫生職系的新聘人員若未能在3年的試用期內取得專科資格，但有良好表現及行為，則會給予3年合約期聘用，並會提供約滿酬金，以便該員工在合約期內完成上述訓練及考試。

該署早前指出，目前有約60個醫生空缺，明年增至120個。

（香港01製圖）

受訪醫生表明，衞生署醫生的薪金、年假日數及升職機會都較醫管局低，既然如此，他為何從醫管局轉職到衞生署？醫生稱應該要問離開醫管局的原因，他解釋醫管局管理有問題，工作環境不論對病人及醫生而言，亦不是安全的工作環境，用十分有限的時間應付沉重的工作量，他指這並非前線醫生是否「捱義氣」的問題，而是能否向病人負責任，所以才會轉職到衞生署。