【海外醫生】齊轟醫學會　資深醫生斥毀形象　港大教授批捉字蝨

醫學界近期就豁免海外專科醫生實習的爭議不斷，醫學會及其他醫生組織提出的微調「第五方案」，劃一建議醫院管理局、大學醫學院及衞生署海外專科醫生，需在考執業試後完成相等於18個月公立醫院臨床工作。方案遭食物及衞生局局長陳肇始批評不吸引。 醫務委員會轄下教育及評審委員會委員陸洪滔醫生接受《香港01》訪問，直斥該方案「荒謬」，對討論放寬實習措施惹起如此大的爭議感心痛，指斥醫學會「破壞晒業界形象」，反問「醫學教育點可以由一小撮人講？」他強調這是個人看法，不代表其他任何人。 香港大學醫學院負責招聘教學人員的梁偉強教授亦指，微調方案與之前第五方案的規限相似，直言醫學會改為劃一臨床工作18個月，只是「捉字蝨」。

批第五方案微調後仍「狹隘」

曾在公立醫院任部門主管的陸洪滔醫生，出任醫務委員會轄下教育及評審委員會委員，有份審核海外醫生註冊，他個人認為由醫學會提出的第五方案雖然已經過微調，但仍「狹隘」。

他指出，通過執業試後的實習期是讓醫生了解香港醫療系統情況，因考試考得好，不代表工作表現無問題，實習是讓人觀察其行為表現能否符合水平，「唔係亂咁嚟嘅人」，醫德如何、與人相處如何，而這觀察期放諸不同崗位亦可以。而對於本港畢業醫科生而言則不同，其一年實習期是讓其在不同專科輪轉，累積實戰經驗及選擇有興趣的專科培訓鋪路；反之，海外專科醫生已在外國完成實習及專科培訓，臨床表現應是可靠。

陸洪滔醫生（後排左八）表示，通過執業試後的實習期是讓醫生了解香港醫療系統情況，在不同崗位也可以做到。（政府新聞處圖片）

（01製圖）

醫學教育，點可以由一小撮人講？......破壞晒醫生業界形象。我打算寫信畀何仲平（醫學會會長）反映，唔好要人陪葬。 醫務委員會轄下教育及評審委員會委員陸洪滔醫生

根據微調方案，衞生署、醫學院的海外專科醫生，在完成執業試後或要到公院做18個月臨床工作，或由僱主簽署證明供醫委會核實該醫生的工作經驗取代之，才可免實習而取得註冊資格。陸洪滔認為不同機構醫生有不同學識，不應只考慮以公院臨床經驗，「話做公院代表一切，咁係荒謬。」

他認為醫委會早前被否決的方案一，即只要在醫管局、醫學院、衞生署曾做過3年的海外專科醫生，通過執業試就可豁免實習，是最可行及合理的。

批醫學會破壞醫生形象 擬去信會長表不滿

他感慨事件惹起大爭議感心痛，又指「醫學教育，點可以由一小撮人講？」他又說，醫學會雖然有不少醫生會員，但活躍者不多，「唔可以代表咩嘅」，而醫學會提出的方案不合理，遭多方批評，「破壞晒醫生業界形象。我打算寫信畀（醫學會會長）何仲平反映，唔好要人陪葬。」

香港大學醫學院副院長（人力資本）梁偉強認為，本港整體環境較難吸引海外醫生。（港大網頁圖片）

醫學院海外專科醫生實際綑綁三年 強人所難​

香港大學醫學院副院長（人力資本）梁偉強認為，豁免實習方案應一視同仁，惟顯然現時各個醫學界持份者對「臨床工作」定義有差距。他直言微調「第五方案」實際上令大學醫學院（合約註明50%是臨床工作）的有限度註冊醫生需要試後工作36個月，而不是18個月，「方案有啲捉字蝨，強人所難。」

梁偉強解釋，目前海外醫生如通過執業試，普通科要做12個月實習，專科醫生則做6個月，不明白為何方案要求年期較長，形容是「扭曲原意」，因放寬原意是縮短實習期，盡快讓醫生做正式註冊。

方案（醫學會所提的第五方案）有啲捉字蝨，強人所難。 香港大學醫學院副院長（人力資本）梁偉強

考執業試、居住、教育，香港都不吸引

被問到豁免實習，是否就能吸引海外專科醫生來港工作，本身在港大負責招聘教學人員的梁偉強指出，海外專科醫生如要在港正式註冊，要通過執業試，對於在外國已畢業至少5至6年、一般30歲以上、或已建立家庭的醫生而言，即使豁免實習，亦不會有很多人來港。他指要求一個有全職工作、畢業多年的醫生考執業試，不是很多人可考到。除了考試問題外，他說：「政治環境、居住、教育，香港都唔係吸引。冇乜incentive」（誘因）令人返嚟香港。」

梁偉強認為回港執業的醫生，很多是因為父母老邁、要照顧家人，「唔係因份工好好做。」即使近期有立法會議員所建議，免試讓海外醫生來港，只是誘因，他認為香港整體環境都令海外醫生卻步。

他表示，連豁免實習亦產生這麼多爭拗，談免試在政治上更難過關，「要好多政治智慧」，而新加坡試免試院校名單的模式不可照搬，因香港人不是主要操英語，動輒找翻譯並不實際可行；而院校排名是按科研、聲譽，只基於院校排名頭50位便可來港執業，並不理想。

醫學會會長何仲平認為，第五方案並非憑空想像出來，而是經過討論及諮詢會員意見。（李澤彤攝）

醫學會會長：破壞業界形象是過慮​

醫學會會長何仲平回應陸洪滔所言，認為陸醫生若擔心今次爭議破壞業界形象是過慮。他又指出，第五方案的建議並不是憑空想像，而是經過醫學會問卷調查，有六成受訪會員同意豁免實習期，其中部分人要求海外醫生有3至6年醫管局經驗；加上與本地前線醫生商討後，才推出此方案。