六四紀念館重開後滋擾不斷　李卓人：手段是「文革式鬥爭」

六四紀念館閉館三年，於上周五（4月26日）重新開幕。紀念館在4月初遭人潛入破壞，開館後又被自稱「市民代表」的示威者踩場，滋擾不斷。支聯會秘書李卓人出席電台節目時直指，踩場者背後有組織，形容其手段是「文革式鬥爭」。

臨近六四，紀念館重開。有不少市民、遊客前來參觀，但同時亦受到不斷的滋擾。除了有黑衣人在館外抗議，他們更不斷騷擾同大廈的住客，以此向紀念館施壓。李卓人出席電台節目時直指這是「文革式鬥爭，用群眾去鬥你！」

李卓人指前來踩場的人士採取的手段是「文革式鬥爭」。（資料圖片）

遭踩後場後 仍有不少市民入場支持

一同出席節目的支聯會副主席蔡耀昌表示，大廈內其他業主大多表示諒解，同時更有不少市民在得知六四紀念館遭到踩場後，專門入場以示支持。現時警方已經加強大廈附近的巡邏。

近年來，本土思潮湧起，不少學生團體和支聯會有過矛盾。蔡又表示，矛盾更多來源於「身份認同」的問題，並非對紀念六四本身；他認為年輕一輩應當放下爭拗。

為了吸引到更多的年輕人前來，重新開幕的紀念館今次則是由一位23歲、有設計經驗的年輕人負責策展，希望以此能亦令他們了解那段歷史，「如果香港唔講，不繼續做紀念活動，歷史就會被淹沒。」

目前展館以「不滅」為題，分為「記憶．公義．希望」三個展區，除了文字、影像資料、受難者遺物等，還配有VR等設施，可以虛擬實景體驗維園燭光紀念晚會。