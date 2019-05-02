【五一黃金周】內地客西區海旁馬路危險打卡　因係港版江之島？

一連四日的內地五一黃金周踏入第二日，不少內地旅客南下香港，他們近年已由「爆買」轉為到各區「深度遊」，前往內地網站推介的打卡位。今年「旺位」輪到西區，除了近日於內地火紅的西環貨物起卸區，今早（2日）大批內地旅客一度聚集在猶如日本神奈川江之島電鐵打卡位「鎌倉高校前駅」的西區堅尼地城新海旁（堅彌地城新海旁）。 新海旁有一條雙線來回馬路，不過靠海一邊沒有行人路，但遊客懶理，為拍攝到岸邊相片，他們照走到馬路影相，與車爭路，險象橫生。有內地遊客説，這處為內地「小紅書」推介的打卡位，所以專程到來一睹。有在附近工作的司機説，曾有旅客不敵風浪不慎跌倒，加上附近為行車路，有一定危險性，他反問「其實都唔知有咩好影？」

【港版江之島】五一黃金周假期第二日，堅尼地城新海旁岸邊有大批內地旅客到來拍照打卡。（梁煥敏攝）

【日版江之島】日本神奈川江之島的「鎌倉高校前駅」位置，因場景與電視動畫《男兒當入樽》（Slam Dunk，或譯《灌籃高手》）內相同，而成為不少旅客前往的打卡點。（資料圖片）

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除了貨櫃車及巴士駛經堅尼地城新海旁，也不時有靈車駛過。（楊凱力攝）

貨櫃車 巴士 靈車在遊客身邊擦身而過

內地五一黃金周長假第二日，不少內地遊客選擇到香港各區打卡位「深度遊」，拍照放上網「呃Like」。今早11時許在堅尼地城新海旁所見，已聚集數十名內地旅客，他們擺出一個個網紅姿勢拍照，更有旅客開啟直播鏡頭介紹景點。

可是他們拍攝地方實為馬路，由於附近有貨物起卸區及碼頭，不時有大型貨櫃車駛過，也有雙層巴士經過，間中還有離開域多利亞公眾殮房的靈車經過，險象橫生；有司機見有旅客正在馬路拍照，需急剎車或慢駛，更有司機不停響按驅趕，猶恐引致意外發生。而該處位處岸邊，不時有浪花拍岸，更加危險。

有遊客沉醉於欣賞美景和拍攝，未有注意到有車輛駛過，險象橫生。（梁煥敏攝）

↓內地客「隱世」打卡點 總有一處喺你屋企左近？↓

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中午約12時，曾有警員到場呼籲在堅尼地城新海旁旅客返回行人路。（楊凱力攝）

警車一走 遊客「回歸」馬路

大約中午12時許，有警車駛到，呼籲遊客返回行人路。但在警車離開不足1分鐘，遊客又紛紛「回歸」原本的位置繼續拍攝。

在附近工作的司機阿龍表示，今年初起，每日都有不少遊客到來打卡，大部分為操普通話人士，亦有一些是港大內地生。他們每每走近岸邊欄杆位擺甫士，未有理會路面情況，「見過有人一見海浪嚇親跌到，嗰時咁啱無車咋，真係幾危險！」近日一所「網紅」咖啡店於附近開設分店，情況更嚴重，吸引更多遊客到來。

阿龍指出，今日來拍照的人尤其多，應該與內地長假有關；部分內地人會選擇到該處拍攝婚紗相，並隨意在附近位置更衣，他笑言：「係有啲危險，都唔知有乜好影？」

司機阿龍表示，曾見到有遊客於堅尼地城新海旁馬路拍攝時不慎跌到，頗為危險。（楊凱力攝） 福建女遊客：會推薦朋友來 來自福建的李小姐跟友人來港7日，重點到各區隱世景點「打卡騙讚」。她說：「我看到小紅書介紹而來，下一個景點會到中環。」問到她來到西環的「著名景點」有何感受時，「不錯呀，拍到漂亮的照片，我會推薦朋友來，但會告知有一定危險要小心一點。」

來自福建的李小姐來港主持到各區隱世景點「打卡騙讚」。（楊凱力攝）

來自湖北的蕭小姐坦言到此拍照頗為危險。（楊凱力攝） 來自湖北的四名年輕少女相約一同來港「深度遊」拍攝美景。其中蕭小姐表示，於小紅書發現這隱世景點，她坦言到此拍照頗為危險，但能夠拍到理想照片也不錯，「不錯呀，雖然我會修圖。」

此外，昨日（1日）有不少進入貨物裝卸區拍照，由於是勞動節沒有運作，有旅客甚至坐上搬運車輛。今日裝卸區運作期間，雖有工人正在工作，但仍有人帶同腳架進必拍照，並無理會安全問題。