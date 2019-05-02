【報稅2019】年薪逾千萬打工貴族20年來最多　3000人共繳稅100億

稅務局已向全港多名納稅人發出報稅表，而據稅局最新資料顯示，2017/18課税年度，入息150萬元以上的納稅人共有2.84萬人，佔整體薪俸税納稅人的1.5%，但他們繳交的薪俸税，已位該稅項評税總額的40%，涉243億元稅收。「打工貴族」中最多人年薪介乎2,000,001元至至500萬元，共有1.69萬人。另外，有3,000人的年薪超過1,000萬元，較2016/17年度增加23%，數字亦是1999/00課稅年度以來新高。該3,000人所涉的薪俸税評税額達100.74億元，佔全年薪俸稅16.7%。

2017-18年度有3000人年薪逾千萬。（資料圖片／梁鵬威攝）

6,400人年薪超過500萬元至1000萬元

據稅務局統計，2017/18課税年度的薪俸税評税，達603.79億元，當中40.4%來自入息150萬元以上的納稅人，共有2.84萬人，佔整體薪俸税納稅人的1.5%。按入息範圍分類，該課税年度，有2,100人年薪介乎1,500,001元至200萬元； 8,000人年薪介乎2,000,001元至300萬元；最多「打工貴族」年薪介乎3,000,001元至500萬元，有8,900人。年薪超過500萬元、低於1,000萬元的「打工貴族」共有6,400人。

逾千萬年薪納稅人 1999年後新高

至於年薪逾一千萬或以上的納稅人，2017/18課税年度共有3,000人，較2016/17年度的2,440人，增加約23%，該人數亦是自1999/00課税年度以來新高，所涉的薪俸税評税額達100.74億元，即平均每人繳交薪俸稅達335.8萬元，該人均稅額為自2008/09課税年度以來的新高。

據稅務局網上所載由1999/00課税年度至今的年報，年薪逾千萬的納稅人於2006/07年度起突破千人，由2007-08年度起至2016/17年度，平均每年有約2,000多名年薪逾千萬元的納稅人，佔整體薪俸稅納稅人約0.1%，每年度平均每人繳交薪俸稅312萬元，人均薪俸稅額最高的一年是2007/08年度，2108名逾千萬年薪的納稅人，平均每人要交369.6萬元。

至於2017/18課税年度的個人入息課税，150萬以上入息的納稅人有1,900人，涉及20.1億元，佔整體總額的39.1%。當中入息超過1,000萬元的個人入息課税納稅人有300人，涉及的有關稅款達9.74億元。