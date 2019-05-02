茶記、冰室踢走「重口味」　推「清淡少甜」健康之選餐單吸客

港人經常外出用膳，多肉少菜容易致肥，亦非健康之選。衞生署推出「星級有營食肆」運動，鼓勵食肆提供多元化健康菜式及協助市民實踐健康飲食。 有參與運動的茶餐廳負責人坦言，過去食客著重「好味、份量夠多」，愛吃高熱量食物，但近年對健康菜式訴求增加。有冰室負責人指，約兩成食客會選擇健康菜式，但承認「太淡味，市場競爭力點都差啲。」故食肆仍必須保留「色香味」。

金記冰室主席徐汶緯表示，成為有營食肆有助吸納OL及愛健身人士，以及提升品牌形象。（勞敏儀攝）

根據衞生署一項研究顯示，逾四成香港人每星期最少五天，會在外面餐廳進食午膳，超過九成的受訪者希望在食肆用膳時可以有更健康的菜式選擇。衞生署今年推出「星級有營食肆」，採用新的星級制度，將「有營食肆」分為一星、兩星或三星。目前，已有280個品牌共1,028間食肆加入運動，當中近半為三星「有營食肆」。

健康菜式佔營業額不足一成

成為三星「有營食肆」包括廣發茶餐廳。當不少人認為「茶記」多售不健康食物，該餐廳則推出杞子元肉浸菠菜、金菇仿螺片扒西蘭花、蘋果鮮雜菜粒炒飯等。執行董事馬健亮表示，初時食客不太接受少鹽少甜，只要「好味、份量夠多。」故乾炒牛河、揚州炒飯等熱量高菜式甚受歡迎，但近年食客開始要求奶茶、咖啡少甜，甚至走甜，飲品口味改變最明顯。他說，以前健康菜式幾乎一日也賣不出一個，近年平均每日賣出約20個，但只佔整體營業額不足一成。

廣發茶餐廳執行董事馬健亮（左一）表示，初時食客只要「好味、份量夠多」，近年較注重健康。（勞敏儀攝）

馬健亮解釋，加入成為有營食肆源於留意到不少慢性疾病與飲食習慣有關，初時在快餐中加入少許蔬菜作配菜，但部分食客會挑出來，最終變成廚餘。現時見到市民明顯注重營養，健康之選吸引不少「回頭客」。

他又指，健康之選菜式僅稍增加工序，「沖奶茶、檸檬茶時，要額外沖一壺少甜，員工較方便處理。」他笑言健康菜式不需要特別廚藝。

兩成食客會揀健康餐

金記冰室同樣是三星「有營食肆」，推出六款「蔬果之選」及一款「3少之選」。主席徐汶緯表示，成為有營食肆有助吸納OL及愛健身人士，並提升品牌形象。他指，留意到過去食客喜歡「濃味、重色、多肉」，例如菠蘿包、西多士多受歡迎，但為健康著想，在構思餐單時除了要保留「色香味」，也要加入健康元素，但坦言「太淡味，市場競爭力點都差啲。」他估計目前約兩成食客選擇健康菜式。

衞生防護中心中央健康教育組高級醫生蘇文捷表示，非傳染性疾病如高血壓、心臟病、糖尿病等趨年輕化，與生活習慣有關，加上港人喜歡濃味食物，故必須注意飲食。他強調，有營食肆只是提供健康選擇，希望日後參與食肆可進一步提升。