道士聲稱藉性興奮取「元珠」　涉非禮病婦及其女　被裁定非禮罪成

自稱道士的中年漢疑藉詞治病多次非禮母女，期間婦人羊癎發作，「道士」涉嫌要她脫衣，揑胸並指插下體，聲稱令其有性興奮，從而移除婦人體內的「元珠」，以為婦人治病；他除被指多次向該病婦施以類同法事外，又疑曾打傷該婦人，並涉曾非禮婦人的15歲女兒。法官經連月審訊，認為被告以治病為由非禮事主，其「元珠」之說更極其荒謬，今（3日）裁定被告非禮等罪成。

被告袁銘權被控非禮一對母女，在區域法院受審。（資料圖片）

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6非禮罪及1襲擊罪成

被告袁銘權，57歲，被控7項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於2016年8月28日至2017年3月29日期間，在長沙灣某單位六次非禮女子X，及一次非禮其15歲女兒Y。他另被控於2017年3月29日襲擊X。

法官就被告面對的多項指控中，只有一項未能確定曾發生，故裁定其中一項非禮罪不成立，其餘的6項非禮罪及1項襲擊，則全部罪成。

官指「元珠」之說極其荒謬

法官指婦人勉強默許對方觸碰私人部位作治病方法，但認為被告是以治病為名非禮事主，並形容其「元珠」之說無從稽考、極其荒謬。

以性興奮移走事主體內「元珠」

案情指，患有隱性羊癇、抑鬱、焦慮等的X疑家中有鬼，其友人帶被告前往作法。期間X病發，被告指她鬼上身，可請神明醫治，著她脫去所有衣物，繼而上下其手。他說X體內有「元珠」，要以性興奮移除，並打開窗作拋物狀。

趁事主女兒入睡亦有非禮

被告後來續指她被墮胎的嬰靈纏擾、靈體要借她投胎等，多次侵犯事主，又趁其女兒入睡期間非禮。至某次病發，X遭打傷並決定報警。被告警誡下謂：「每個師傅都有唔同做法，你覺得犯法咪拉我囉。」他又說8歲夢見金身羅漢，獲轉介至孔雀明皇作第二上師。

案件編號：DCCC176/2018

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