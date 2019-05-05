美容業反對冷靜期立法　袁海文：立法如照妖鏡　若正當營商影響低

政府上月結束針對美容業及健身行業為主的強制性冷靜期公眾諮詢，有美容業界團體今日（5日）發表調查，批評一旦立法會令經營環境變得困難，或掀結業潮。然而，一直關注消費者權益的民主黨袁海文向《香港01》表示，以立法方式設冷靜期，規定7日內可退款，對正當營商的業界影響有限，直指立法有如照妖鏡，正因業界一直無法自律，才要求立法處理。

袁海文形容強制性冷靜期立法猶如「照妖鏡」。（資料圖片）

美容業界有聲音指，擔心立法後顧客將濫用規定，造成營運上的混亂，甚至考慮以結業來應對。民主黨袁海文接受《香港01》訪問時稱，強制性冷靜期立法，是要杜絕不良營銷以及威嚇性的銷售手法。他認為正因業界不能自律，經常出現投訴個案，所以才要求立法改善現況。

對於美容業界建議推行自願性冷靜期，袁海文質疑反對立法的業界之中，有多少會參與設自願性冷靜期，因此他認為成效不大。袁海文形容，強制性冷靜期立法猶如「照妖鏡」，有信譽良好的商戶曾向他反映，對立法表示不擔心，又指不良營商的商戶才最受條例影響。

商務及經濟發展局早前作公眾諮詢，就美容及健身服務合約設法定冷靜期收集意見。（資料圖片）

袁海文續指，7日退款期並非容許一年或兩年前購買美容產品的顧客退款，直言對業界實在影響有限。雖然現行有《商品說明條例》處理不良營商行為，部分業界人士亦指冷靜期立法是架床疊屋，惟袁海文表示，過往以《商品說明條例》控告不良營商手法的個案並不多，舉證難且罰則低，消費者往往需要受長時間心理壓力應對案件，形容冷靜期立法能和平解決投訴、提高阻嚇作用之餘，同時能保障消費者利益。