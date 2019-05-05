逾九成美容業界人士反對強制性冷靜期立法　憂顧客濫用令營運混亂

政府較早前展開針對美容業及健身行業為主的強制性冷靜期公眾諮詢，諮詢期已於上月16日結束。有業界團體今日（5日）發表調查結果，91%成美容相關行業人士反對立法強制性冷靜期，亦有超過90%業界人士認為強制性冷靜期立法後，令經營環境變得更困難，近50%成人更表示不排除選擇結業應對。

商務及經濟發展局年初為美容和健身服務合約設立法定冷靜期諮詢公眾，諮詢期於上月16日結束。消委會倡設7日冷靜期﹑14日內退款。（資料圖片 / 林若勤攝）

由多個美容業商會聯合組成的「美容業冷靜期立法關注組」，於今年3月21日至4月30透過向業界人士發問卷，分別成功向美容業界及消費者收回1068及1109份有效問卷。調查發現，現時只有近20%業界設有冷靜期，超過76%受訪者相信設立自願性冷靜期，將較立法更能保障業界及消費者利益。

調查亦發現，逾90%業界人士反對政府立法強制性冷靜期，同時認為強制性冷靜期立法後，將令經營環境變得更困難。逾94%業界人士亦擔心立法後顧客將濫用規定，91%擔心造成營運上的混亂；47%業界受訪者表示考慮以結業來應對。

多個美容業商會聯合組成的「美容業冷靜期立法關注組」指，逾九成美容業界人士反對強制性冷靜期立法。（張美華攝）

至於消費者方面，調查亦指有64%消費者表示反對強制性冷靜期立法，73%受訪者認為現有的《商品說明條例》比強制性冷靜期立法更有效。70%消費者憂慮立法後，美容或相關行業因退款潮最終令商户減少，甚或取消一直提供的優惠折扣。

關注組發言人梁美英（左二）批評立法是嚴重扼殺業界營商環境，做法對業界不公平，要求政府擱置立法。（張美華攝）

根據政府建議，立法強制性冷靜期後，美容公司與消費者簽訂合約時，需向顧客提供「取消合約通知書」，日後消費者不須露面，亦不須任何理由便可作出退款。關注組發言人梁美英形容，現時美容業界士氣低落，批評立法是嚴重扼殺業界營商環境，對業界並不公平，要求政府擱置立法；否則美容業將「輸梗」。

梁美英認為政府首先「帶頭」標籤商戶，立法後商戶連解釋及調解的機會亦欠奉，直批法例將是「惡法中的惡法」。屆時美容公司需要增聘人手跟進工作，行政費用上漲令成本增加，同時收入減少，直言「日日做嘅生意都唔係生意」，最終將導致消費者減少選擇及優惠折扣。

關注組代表何紹忠同時強烈譴責以不良及威嚇性銷售手法的不法商人，認為美容業界可參考飲食界的「有營食肆」計劃，推行自願性冷靜期。他相信將有超過70%業界人士參與自願性冷靜期，當中包括設有退款協議，以保障消費者。何紹忠亦建議可由業界的「美容業議會」，處理有關退款爭議及投訴事宜。

關注組代表何紹忠（左二）認為美容業界可參考飲食界的「有營食肆」計劃，推行自願性冷靜期。（張美華攝）