【居屋揀樓】長子抽六次始中籤　媽媽感興奮：續為在學細仔抽居屋

今期居屋共推售4431個單位，當中長沙灣凱樂苑及啟德啟朗苑早於上月中售罄，現時只剩下東涌裕泰苑不足400伙可供選購。房委會於上周五起（3日）邀請綠白表單身申請者揀樓，截至周一（6日）共邀請250名單身申請者到場選購單位。 有母親為多年來為兒子不斷入表申請，直至兒子近30歲、快將成家立室之際，終於在今年成功中籤，以約147萬元購買裕泰苑單位。他們早前不僅一直關注銷售情況，更於揀樓前排列出81個心水選擇，幸好最終認購的單位仍屬頭十個目標之一。家有兩子的她，成功為長子打算將來後，下個目標將是為仍在就學的幼子入表抽居屋圓置業。

何太太與兒子一同到場揀樓，成功購買裕泰苑心水單位。（張嘉敏攝）

由於凱樂苑及啟朗苑的單位於上月中全數售出，現時只剩下東涌裕泰苑不足400伙可供認購，而全部都是面積約275至319平方呎的細單位。

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現年29歲、任職酒店業的何先生以白表單身申請者身分，成功購買裕泰苑A座22樓，一個面積約283平方呎的單位，售價為147.5萬。

他稱揀樓時不少高層單位已被選走，故心情略為緊張，幸好最終仍能選中理想單位。何先生打算日後與女朋友遷到新單位同住，並將計劃結婚；由於二人將共同供樓，故何先生指負擔未算太重，「應該都會照樣去旅行。」他認為現時樓價高企，相信若非抽中居屋將難以置業：「都要多謝媽咪。」

何太太展示他們事前排列出81個心水選擇。（張嘉敏攝） 何先生受訪時一直表現淡定，相反在旁的母親則甚為激動，原來她才是何先生成功做業主的「幕後功臣」。 她坦言，多年來已曾六度為其子申請居屋，由他20來歲抽到現時兒子已接近30歲，最終於今期成功中籤並購得心儀單位。她展示出揀樓前排列出的81個心水單位，而今次選購的屬頭十位之一。何太太續稱，雖然可供選購的單位面積較細，但擔心若放棄今次機會，下期未必能成功抽中，故最後拍板決定前來購買。由於家中仍有一名在學的幼子，她指下個目標將為幼子申請居屋。

吳婆婆（圖右）的公屋單位出現漏水等情況。（張嘉敏攝）

至於居於深水埗麗安邨多年的吳婆婆，因單位老化出現漏水、石屎剝落的問題，故其女兒吳小姐決定為其申請居屋。她們當初希望能購買長沙灣的凱樂苑，但於只剩下裕泰苑可供仍認購的情況下，以約152萬元購買A座34樓，一個面積為283平方呎的單位，希望可改善婆婆的居住環境。

居屋揀樓踏入最後階段，房委會早前開始邀請單身申請者揀樓。（資料圖片）

今期居屋出售合共4431個新單位，據資料顯示，今期居屋於2月28日起開始揀樓，由於凱樂苑及啟朗苑於4月中時已售罄，現時只剩下東涌裕泰苑不足400伙單位未被選購。而房委會將於本月內推售下期居屋，涉及6個屋苑共4,871伙，以五九折發售，售價介乎156萬元至529萬元，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑

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