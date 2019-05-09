【海外醫生】豁免實習難救港醫生荒？盤點英美澳星台引入外援制度

醫務委員會昨日（8日）討論及表決放寬海外醫生實習安排的方案。不過即使免除海外專科醫生實習，預料對本港整體醫療人手增長只是杯水車薪。 實習安排只是整個非本地醫生關卡的一小部分，近年面對醫生人手不足問題，有立法會議員及其他團體曾提出，會否考慮借鏡新加坡等地的模式，在確保醫生質素的前提下，容許部分醫生免試執業。 以下會精選5個港人熱門移居或鄰近的地區，包括新加坡、美國、英國、台灣及澳洲，分析其引入非本地培訓醫生的制度，與香港制度作一比較，供讀者參考及判斷。

各地引入海外醫生制度簡單比較：

（香港01製圖）

香港

海外受訓醫生要正式在香港行醫，須通過醫委會的執業資格試。考試分三個主要部分：一是專業醫學知識，為多項選擇題；二是醫學英語技能水平測驗；三是臨床考試。通過考試後，考生會被安排到香港各指定醫院輪調接受實習評核，為期12個月。

現時本港暫無免試正式執業的機制。不過未通過執業試的海外醫生，如果擁有可接納資格及相關經驗，再加上獲指定機構（包括衞生署、醫管局、港大及中大醫學院）聘用以負責教學、研究或臨床工作，也可向醫委會申請有期限的有限度註冊，為期三年（去年修例前為一年）。如表現達標，年期可一直延長，例如中大腫瘤學系主任莫樹錦，也是在海外讀醫後回港有限度註冊。

新加坡承認100間海外醫學院的醫生資格，醫生完成監督期後即可正式註冊。（陳篤生醫院官方短片截圖）

新加坡

新加坡並無執業資格試。當地自2003年起設立認證海外醫學院制度，就是坊間常說的「新加坡模式」。

機制容許名單上的醫科畢業生到新加坡以有條件註冊（conditional registration）執業，獲認可的醫學院一度有158間，但基於醫生人手問題開始紓緩，近日縮減至100間，包括四間內地院校被剔除。海外醫生需要在醫院內通過「督導臨床實習期」，跟隨資深的醫生學習。監督期為2年至4年不等，若其表現為滿意可獲新加坡醫藥理事會（SMC）考慮發出正式註冊（full registration）。

（香港01製圖）

美國

考試安排：

如想在美國行醫，不論是否在美國境內讀醫，都一律要通過「美國醫師執照考試」（USMLE）。美國及加拿大讀醫者可直接取得考試資格。如在其他地方讀醫，則要先確認自己的醫學院在「世界醫學院名錄」之中（香港的兩大醫學院都在其列），而且學位要被認證為「醫學學士」，方有資格參加考試。如上述任何一條件未符合，要另外向「外國醫學畢業生教育委員會」（ECFMG）申請。

考試分3個主要部分，第一部分涵蓋基礎醫學知識，第二部分主要為臨床知識、臨床診斷能力。在美國和加拿大以外讀醫的考生，通過首兩部分後，要再獲得ECFMG頒發的證書，才可參與第三部分。第三部分除有綜合醫學知識考試，也有模擬情境診斷等，著重考核醫生實戰技巧。

須注意的是，雖然第一部分理論上只須及格就可繼續往下走，但由於得分有高低之別，而美國醫生執照的競爭極為激烈，實際得分往往會影響考生被醫院取錄／聘請的機會。可是第一部分一旦不及格就不能再重考，乃「一試定生死」。

圖為USMLE第二部分模擬情況，考生須展現其臨床診斷能力。（USMLE網站圖片）

USMLE第三部分以電腦進行，考生會面對選擇題測驗、模擬病歷處理題。（USMLE網站圖片）

問：考試後有沒有監督期？

有，考生通過首兩部分考試後，除要應付第三部分考試，也要通過「配對」，參與住院醫生計劃（Residency Program），即類似在醫院訓練實習，才可正式成為醫生。年期因應不同專科、不同醫院而有所不同，但一般至少3年。

問：有沒有免試機制？

沒有，境內外醫科生都需要考，只不過如上所述，在美國和加拿大讀醫者，在獲取考試資格上比較方便。

PLAB考試是海外醫生在英國行醫的主要方式，在第二部分，考生須參與模擬臨床診斷。（PLAB網站圖片）

英國

考試安排：

英國的醫生資格，由英國醫務委員會（GMC）把關，GMC會為外地醫生舉辦專業和語言評估委員會考試（PLAB）。PLAB分為兩大部分，第一部分是筆試，考核臨床醫學知識和理論，涵蓋內、外、婦、兒等專科；第二部分為臨床考試。申請者在通過PLAB考試後，可以申請臨時行醫執照。

問：考試後有沒有監督期？

擁有臨時行醫執照者，在經認可的醫療機構實習1年，完成實習項目後方可申請正式註冊行醫執照。

問：有沒有免試安排？

有。如果醫生持有其他29個歐洲經濟區（EEA）國家以及瑞士的資格，就可以於英國正式註冊。

持有其他地區的資格者，如果該資格包含在「世界醫學院名錄」認可的醫學院，醫生得到知識及技能證明（方式包括獲認可的保證機構保證、獲認可的研究生資格），也可申請臨時註冊，並依照實習安排獲取正式執照。

英國脫歐公投通過後，部分在當地執業的歐盟國家醫生擔心其在英國的前景不明朗。（GMC網站圖片）

問：英國脫歐，對原有的非本地醫生資格有否影響？

英國脫離歐盟，最大可能受影響的，會是通過EEA或瑞士醫生資格於英國註冊的醫生。根據GMC的說法，這些醫生不會受到影響。不過由於脫歐方案在下議院多次觸礁，外界擔心英國會陷入「無協議脫歐」。GMC指出，一般情況下現有醫生不受影響，如醫生擔心自己的情況較特別、可能受影響，可自行聯絡GMC處理。

所以，脫歐對於當地歐盟國家醫生的影響，大多不涉醫生資格。只不過有部分在英國行醫的醫生是其他歐盟國家公民，他們擔心自己的居留或其他公民權利受到影響，英國政府至今也未交出穩妥的說法。據英國皇家內科醫學會（RCP）統計，約有一成在國民保健署（NHS）工作的醫生為歐盟其他國家公民。外媒報道，不少在英國的歐盟國家醫生，即使資格不受影響，也因前景未明而醞釀「逃離」英國。

在台灣，外地醫生欲赴台執業，必須經過「醫師國考考試」。（台大醫院圖片）

台灣

考試安排：

在台灣執業，不論是否本地醫科畢業生，都須通過「醫師國考考試」。如果本身的醫科學位是來自美國、日本、歐盟、加拿大、南非、澳洲、新西蘭、新加坡或香港等獲教育部認可的地點，就可直接應考。否則考生須通過多一個名為「國外醫師學歷甄試」（包含基礎與臨床醫學知識筆試，以及臨床知識口試）的考試，才能應考。

「醫師國考考試」分為兩階段，第一階段主要為醫學知識及其臨床應用，第二階段為各個專科的臨床實例及醫學倫理考試。

問：考試後有沒有監督期？

有。外地考生在通過「醫師國考考試」第一階段考試後，要經過48周實習工作以及通過醫學臨床技能測驗（OSCE）後，才能參加第二階段考試。每年實習名額會由衛生福利部按人手需求而調整。

問：有沒有免試安排？

沒有。

在澳洲，外地醫生可通過由AMC主辦的考試獲取當地醫生資格，不過亦有其他渠道可代替考試。（AMC網站圖片）

澳洲

考試安排：

持有非澳洲或新西蘭醫科學位者，需通過澳洲醫學委員會（AMC）舉辦的執照考試，第一部分考核基礎醫學知識，為多項選擇題；第二部分為臨床考試，涵蓋不同專科。通過考試者，可向AMC申請臨時註冊醫生資格。

考生亦可選擇不應考第二部分臨床試，改為參加實際臨床工作評估（Workplace-based assessment），申請實習醫生或住院醫生職位，屬有限度註冊，為期一年。不過澳洲各地政府的政策，都是傾向優先訓練及聘請本地醫生，在名額不多之下，外地醫生要獲取這些臨床訓練職位更加困難。

問：考試後有沒有監督期？

有。不論是通過兩部分考試申請臨時註冊醫生資格，還是直接參加實際臨床工作評估，都需要通過為期12個月滿意的監督執業，才可正式註冊。

問：有沒有免試安排？

有。在英國、愛爾蘭、美國、加拿大、新西蘭受聘的醫生，可申請臨時註冊，經12個月滿意的監督執業，也可正式註冊為醫生。

至於專科醫生，也可以申請專科註冊（Specialist pathway）。只要自身畢業的醫學院是在「世界醫學院名錄」內以及獲AMC確認，就可經由當地專科學院進行評估，申請有限度或臨時註冊。獲得聘請後，如獲得學院認可及頒授學院院士，可以進一步作專科註冊。