港大發現細胞分裂新機制或有助偵測癌症　研究成果登上國際期刊

港大生物科學學院發現細胞分裂新機制，負責領導的專家研究發現，「著絲粒RNA」可控制細胞分裂情況，維持指定數量，有助鞏固染色體的穩定性，可避免染色體分裂出錯。研究成果已於國際權威學術期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）發表，並因獲國際醫學組織推薦認可。 有研究指「著絲粒RNA」失衡，或會導致癌症，團隊表明，將會進一步研究「著絲粒RNA」能否延申成為偵測癌症指標。

港大一項研究發現細胞分裂新機制。(資料圖片)

港大生物科學學院助理教授阮永怡，及博士後研究員凌翊軒是今次研究的骨幹，阮永怡表示，是次「著絲粒RNA」的研究於芽殖酵母上進行，她解釋，酵母除可用來做麵包及啤酒外，亦可研究細胞機制。

人類染色體的DNA大約有兩萬個負責編碼蛋白質的基因，當細胞需要產生特定的蛋白質，例如胰島素時，細胞會首先利用一段編碼胰島素的DNA作為模板，繼而製成RNA，並生產胰島素蛋白，惟染色體中只有2%的DNA可以編碼蛋白質，其餘70%的DNA則無類似效能，更一度被醫學界視為「垃圾RNA」，今次港大團隊則撥亂反正，進一步確立非編碼RNA的重要地位。