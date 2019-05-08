【海外醫生】海外專科醫生豁免實習今表決　三大方案爭議一文睇清

在本港醫生人手嚴重緊張之際，醫務委員會（醫委會）在4月3日就豁免海外專科醫生實習投票慘遭滑鐵盧，四個方案全部被否決，社會譁然，在龐大的輿論壓力下，醫委會決定重議。過去一個月，事態漸趨白熱化，不同醫生組織各自再拋出新方案，病人組織亦舉行會議商討對策。而就豁免海外專科醫生實習一事，今日下午（8日）將再度表決。 討論過的方案前前後後多達7個，但實際上討論的，只有3個方案。即使如此，今天的表決仍存暗湧，例如醫學會前會長蔡堅提出的「方案五」遭法律顧問狠批不合理、涉歧視。以下文章助你看清不同方案的爭議點、利與弊。

醫委會今日下午1時30分開會，再次討論放寬海外專科醫生實習方案。（資料圖片）

4月的首次投票滑鐵盧，不少醫界人士矛頭直指醫委會主席劉允怡，因當天的投票機制、投暗票等由他決定，該機制被認為不利委員選出最終方案，令表決陰溝翻船，使醫委會備受社會批評。食物及衞生署署長陳肇始曾公開表示，支持任何一個公開透明的投票方式。劉允怡早前向傳媒透露，將提出以明票表決，更揚言會錄下反對動用明票的聲音。

醫委會委員之一、病人組織「關心你的心」主席梅卓能表示，已經收到醫委會文件，當中提及投票方案會使用明票，且使用淘汰制方式投票，務求最終得到一個方案。意指最終若確實有三個方案投票，將先淘汰票數最低的方案，直至最終剩下兩個方案為止。

截至5月2日，即提交新方案予醫委會的截止日，醫委會共收到三個方案，方案內容如下：

「舊方案敗部復活」方案一（由港大代表鄧惠瓊提交）重點：以有限度註冊受聘於醫管局、衞生署及兩間大學醫學院的海外專科醫生，整體工作至少3年，通過執業資格試後便可獲豁免實習，取得正式執照。

「醫學會版本」方案五重點：以有限度註冊受聘於醫管局、衞生署及兩間大學醫學院的海外專科醫生，整體工作至少3年，當中18個月需由通過執業資格試後起計、做滿相當於公立醫院臨床經驗的服務，才可獲豁免實習，取得正式執照。

「病人組織代表林志釉版本」方案六重點：以有限度註冊受聘於醫管局、衞生署及兩間大學醫學院的海外專科醫生，整體工作至少3年，當中有三個月曾做指定臨床工作，通過執業資格試後便可獲豁免實習，取得正式執照。

醫務委員會將於今日再次討論豁免海外專科醫生實習方案，圖為截至5月2日收到的三大方案。（香港01製圖）

病人政策連線主席林志釉表示，方案六亦有可能面臨法律挑戰。（資料圖片） 方案五或面臨法律挑戰 上述三個方案提交給醫委會，但是否可以「三選一」仍有變數。醫委會法律顧問早前提出，方案五要求，通過執業試後仍然要工作18個月的理據不合理（irrational），更被指是隨意（arbitrary）及帶有歧視性（discriminatory ），將會面臨法律挑戰。 醫委員業外委員之一、病人政策連線主席林志釉表示，他提出的方案六亦同樣有可能面臨法律挑戰，若方案五及六未能提交充份理據，或被取消資格，最終或只剩方案一作投票。 方案六爭議點在「指定工作」定義 林志釉表示，他曾就方案中的「指定工作」重新定義，原來「指定工作」包括全職或兼職臨床工作，但因應法律顧問指定義不清，他在修訂中刪除了兼職字眼。惟法律顧問的最新建議指，「指定工作」作有機會遭法律挑戰，原因法律顧問認為，三個月的全職或兼職臨床工作在經驗上的不會有不同。 社區組織協會幹事彭鴻昌則認為，林志釉的修訂方案是畫蛇添足。他解釋，本身有限度註冊已有把關，規定在指定機構的醫生擔任指定工作，包括在醫學院負責研究、教學及臨床工作，而在公立醫院則參與臨床工作。林志釉則指，方案內的臨床工作，和有限度註冊所指的工作不盡相同。

醫委會前主席麥列菲菲表示，若委員不同意法律顧問提出的意見，可另找法律意見，並提出充分理據，委會亦可就是否接納方案五及方案六討論作出投票。現時究竟就三個方案投票，抑或會加入上次討論方案，仍未有最終決定。

▼醫委會32名委員資料▼

+ 28 + 27 + 26

方案一及方案五選情緊湊

若三個方案可「擺上枱」討論，由於方案六較遲提出，亦未有公布支持人數，假設首輪投票否決了方案六，之後將演成政府傾向支持的方案一，和醫學會提出的方案五的角力，預料選情會十分緊湊。當中，以方案一對海外專科醫生豁免實習的門檻較寬鬆。

箇中關鍵，是醫學界代表在票數上較為佔優。醫委會32名委員之中，由醫學界選出的代表為16人，政府委任的委員有13人，餘下3人由病人組織選出。醫學會會長何仲平曾表示已知有15票支持方案五，當中有一人仍未決定屬意甚麼方案；如政府委任的13人、哮喘會代表陳永佳及「關心你的心」梅卓能全數支持方案一；即方案一及方案五均有15票，醫學界及林志釉的游離票則尤關重要。若最終兩個方案同票數，將由醫委會主席劉允怡決定最終方案。

據知，委員將在會上就是否加入上次討論的方案（即方案二至方案四，因方案一和港大醫學院前院長鄧惠瓊所投方案一樣，故不作計算）、投票機制、及是否就方案五及方案六投票作出討論，預計會議時間超過5小時。方案出爐後，將再訂立何時正式實施。