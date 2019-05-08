【明日大嶼】中大調查：較多人支持計劃　逾六成人認同土地不足

特首林鄭月娥於2018年施政報告提出「明日大嶼」計劃，政府早前估算造價達6,240億元。 香港中文大學香港亞太研究所早前就填海計劃進行電話訪問，當中有超過四成人表示支持明日大嶼，而超過六成的支持者認同香港土地不足。 至於超過三成表示不支持計劃的受訪者中，大部分人擔心填海工程將破壞自然生態環境。

明日大嶼計劃在香港中部水域作大規模填海興建人工島。（資料圖片／歐嘉樂攝）

中大香港亞太研究所在4月18日至26日期間，以電話訪問形式成功收集707名、18歲或以上市民，對於「明日大嶼」計劃的意見。當中有46.7%的受訪者對計劃表示支持，略高於不支持的37.9%。

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在支持明日大嶼計劃的受訪者中，被問及支持原因，最多人認為香港土地不足，佔約67.5%；其次則認為計劃可改善本港房屋問題，佔46.8%。至於不支持計劃的受訪者中，最多人擔心工程將破壞自然生態環境，佔51.3%；其次有49.7%的人則認為工程成本太高。

▼盤點各區填海計劃進展▼

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一半受訪者無信心能如期入伙

對於政府稱人工島上七成住宅單位將為公營房屋，逾半成受訪者認為比例適中。不過，同樣有近一半的受訪者，對計劃中首批住宅能如期入伙表示沒有信心，而有信心的受訪者更只有12.6%。

政府早前估算明日大嶼計劃的造價為6,240億元，並會先在立法會申請約5.5億元撥款作前期研究。計劃將在香港中部水域作大規模填海興建人工島，當中七成的住宅單位為公營房屋，三成為私樓單位。針對工程或帶來的環境破壞，政府早前多次指出將為人工島一帶進行嚴謹的環境評估。