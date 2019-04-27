【明日大嶼】團體斥擺基層上檯　黃偉綸指本港填海發展屬克制

政府日前就「明日大嶼」人工島填海計劃提供初步估算，造價約為6,240億元，並先在立法會申請約5.5億元撥款作前期研究。繼本月中於立法會舉行公聽會後，立法會發展事務委員會今日（27日）再度召開特別會議，邀請公眾到場就計劃發表意見。 會上有不少關住基層住屋問題的團體代表發言，他們斥責當局「擺基層上檯」，認為填海方案需時逾10年，難以解決基層急切的住屋問題。他們稱，政府若確實為基層著想，應先落實短期的政策，包括租務管制、解決濫收水電費等問題。同時有公眾關心填海對生態影響，擔心將對海洋生物趕盡殺絕。 發展局局長黃偉綸稱，因政府考慮到保育及發展需要並存，故相較於鄰近地區，本港於填海發展屬克制。

舊區街坊自主促進組成員何智聰以舊區重建作例子，斥住屋問題源於土地分配不平均。

立法會今日舉行「明日大嶼」公聽會，由早上9時開始，將持續10小時、分為5節舉行，料至晚上約7時15分結束。會上有不少關住基層住屋需要的團體發言，當中深水埗街坊安居關注小組代表任真批評，當局往往聲稱填海為基層住屋著想，惟實際上卻是「假仁假義」、「擺基層上檯」。她續稱，填海需時超過10年，難以回應劏房戶急切上樓的需要；而不少街坊亦關注人工島的可持續發展，包括對氣候、生態的影響，「（基層）無資格講要住得舒服咩？」她批評，填海將成本轉嫁予基層市民，實際上為「中資建造商的願景」。

團體怒斥：填海成本嫁予基層市民

舊區街坊自主促進組成員何智聰以舊區重建作例子，斥住屋問題源於土地分配不平均。他指出政府自2001年起拆卸逾千座唐樓，而樓面面積普遍增加1至4倍，不過當中大部分用作興建私樓，「基層住屋空間係零。」他批評，當局於土地規劃方面由上而下，忽略當中涉及各方面的連接關係，「好似玩緊SIM CITY，（政府）按一下就有地。」另外，關注海洋生態的「唔延島」成員廖偉濂質疑，政府漠視交椅洲一帶生活的江豚，認為大白象工程一個接一個，對海洋生物趕盡殺絕。

會上亦有專業學會代表在場，香港規劃師學會公共事務委員會召集人陳劍安稱，學會認同政府就填海展開前期研究，不過要求加入更多城市規劃的元素，如清楚界定本港於鄰近城市的定位、將來人口分布等，以制定以人為本的規劃政策。他又要求就用地規劃，設立高層次督導委員會，當中包括各專業學會代表、商會、社區組織等。

發展局局長黃偉綸於會上回應稱，相較於鄰近地區，本港於填海發展屬克制。他續稱，連同明日大嶼將進行的填海工程，本港填海所得土地僅增加1%至約7%，顯示政府明白保育與發展需要並存。他又稱，為解決住屋需要，本港「遠水近水都需要」；他續稱就短中期的土地選項，政府正從各個新發展區入手，如周五於財委會討論的新界東北發展區，及將於年底提交予立法會的洪水橋新發展區等。不過當中涉及改劃工作需時，最少需要10年時間；而部分閒置土地零散，需要視乎能否承載高密度發展、是否鄰近交通基建等。