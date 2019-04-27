【明日大嶼】商界以沙田作例撐填海　黃偉綸：交椅洲可以做得更好

政府就早前提出的「明日大嶼」人工島填海計劃，於立法會發展事務委員會召開特別會議，邀請公眾人士表達意見。公聽會於下午繼續至晚上約7時，當中有商會代表以沙田填海作案例，指出本港必須發展明日大嶼方案，以應付日後土地需求。在場亦有工程師為方案護航，指出本港需要大型基建，以提供更多工作機會予建造業界。 發展局局長黃偉綸同時以沙田規劃舉例，指當區大多數為集約式的大廈，未有如部分舊區般充斥著舊樓。他續指，該區能同時提供適量的單位數量，並能平衡公共空間及交通規劃，「交椅洲可以做得比沙田更好。」

郭振華認為沙田填海工程有利本港發展。（梁鵬威攝）

工業總會主席：填海工程可促進發展

會議於下午2時繼續，會上有多個商界代表對方案表示支持。香港工業總會主席郭振華指出，以往沙田填海發展方案，為經貿市場提供足夠的土地供應；另一方面，較近期的西九龍、赤臘角的填海工程同樣能夠促進本港發展，因此他認為本港有必要展開明日大嶼的填海工程。另一位來自商界、香港建造商會青年會主席陳先生指，現時本港土地短缺，令年輕一代難有自己的空間；他又以鄰近的澳門及新加坡為例，指若本港無過往沙田、天水圍等填海工程，對本港發展影響將會更大。

建造商會青年會主席陳先生指，若過往無沙田、天水圍的填海工程，對本港的影響會更大。（梁鵬威攝） 會上亦不乏專業人士，有曾參與高鐵、港珠澳大橋等基建項目的工程師指出，本港於未來數十年需要類似的大型基建項目，以應付日後建造業的工作需求。他建議政府應就海外填海例子進行研究，以審視填海後有機會出現的沉降問題。另外，香港城市設計學會幹事譚寶堯指出，人工島的規劃應以行人為先，配合運輸研究，減低對社區的影響；同時他又指，區內的公共空間不應被佔據。



曾參與多個大型基建的工程師指， 本港需要類似明日大嶼的項目應付業界所需。（梁鵬威攝）

發展局局長黃偉綸指，過往亦曾接觸各個職系的專業人士，而人工島的規劃將配以以人為本的設計。他又以沙田填海作例子，指出該區多數為集約式的大廈，較少如旺角般的舊樓。該區現時有整全的規劃方案，能夠提供適當的單位數量之餘，亦能提供公共空間及相應的交通規劃，「交椅洲可以做得比沙田更好。」