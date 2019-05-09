【丁權覆核案】鄉議局與發展局會面　要求10月前繼續處理建屋申請

高等法院早前裁定以私人協約或換地方式興建的丁屋違憲，惟原居民仍可於私人土地申建丁屋。因應法庭判決，地政總署暫停接收以私人協約方式，及以換地方式申請政府土地建造小型屋宇，亦會暫停處理已接收的該等申請。 鄉議局今日（9日）就與發展局局長黃偉綸會面，鄉議局主席劉業強於會後指，已向當局表示相關做法不合理，認為應繼續處理10月8日前申請中的個案；他又引述局方回覆指將積極考慮其建議。

高等法院早前就丁權覆核案頒下判辭，裁定新界原居民在自己土地建丁屋受《基本法》第40條保障，但以私人協約或換地方式申建丁屋則不受保護，亦不合法。（資料圖片）

劉業強於會後指會議氣氛良好，並稱已向局方提出停止處理申請的做法不合理，因為法庭已表明裁決可暫緩至10月8日才執行，故在這個日期前正在處理的丁屋申請個案應繼續，並指出10月8日前遞交的申請都不應暫停。他引述當局回應將積極考慮他們的建議。

他又稱，鄉議局將會於本月28日的上訴限期前，入稟提呈上訴。他又指出，政府在1981年推行鄉村擴展區計劃，而當中政府以低價收回部分屬於新界原居民所有的土地，以供興建公園等，而當時合資格的原居民同樣可於這些土地興建丁屋。他希望政府能積極回應原居民可以如何利用擴展區土地申請建屋。

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發展局早前指出，因應法庭的裁決，局方正與法律團隊仔細研究是否提出上訴，而地政總署將會於考慮上訴期間，停止接收以私人協約方式，及以換地方式申請政府土地建造小型屋宇的申請，亦會暫停處理已接收的該等申請。

而現時有10個因檢討丁屋政策被凍結的鄉村擴展區，當中有8個未展開收地工作。發展局早前曾指出政府願意考慮有關的局部「解凍」建議，大前提是個別擬議鄉村擴展區的私人土地若進行發展，必須遵從現行的規劃、地政等政策框架進行。