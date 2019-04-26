【丁權覆核案】原有鄉村居民求建丁屋求覆核　官指未證有丁權拒審

法庭早前裁定丁權屬新界原住民的傳統權益，惟現時政策只限「認可鄉村」的村民，有市民認為這政策存在不公，剝奪「原有鄉村」居民的合法傳統權益，早前提出司法覆核。法官今（26日）頒下判詞指，據早前的丁權覆核案，《基本法》第40條保障的合法傳統權益是在1898年前已由新界原居民享有，且在《基本法》起草生效日仍執行的權益，但該市民無法證明「原有鄉村」原居民可建丁屋的權益，在《基本法》起草及生效時已存在，故不受理是次司法覆核。

申請人指政策不公

申請人為譚瑋鋒，答辯人為地政署署長。申請人在入稟狀提到，地政署將新界原居民分為「原有鄉村」和「認可鄉村」，只有「認可鄉村」村民才有資格建丁屋，做法錯誤。申請人認為，丁權司法覆核案判詞中承認了建丁屋為原居民的合法權益，要求地政總署不能以行政手段，剝奪新界原有鄉村居民可建丁屋的合法傳統權益。

只保障1989年以前已享的權益

不過法官周家明參考早前由他頒下的丁權覆核案判詞指，根據《基本法》第40條，提到新界原居民的合法傳統權益受香港特別行政區的保護。他根據起草文件、過程、背景及目的，認為條例保障的權益為《基本法》起草及生效日時仍然存在及執行的合法傳統權益。因此，合法傳統權益是指新界原居民在1898年（即中國與英國簽定新界租約的年份）或以前，已享有，而在《基本法》起草及生效日仍存在及執行的權益。

周官續指，「認可鄉村」這界定在《基本法》起草及生效日已存在於丁屋政策；而申請人沒提出證據證明「原有鄉村」居民在《基本法》起草及生效當日，也有資格申建丁屋，故不受第40條保障，拒批覆核許可。

案件編號：HCAL1033/2019